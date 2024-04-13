Эксперт Михайлов оценил сообщения об отправке лазерного оружия Украине

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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев, передает радиостанция «Говорит Москва».
Михайлов отметил, что спецоперация завершится раньше, чем Британия передаст Киеву данный вид оружия. По мнению эксперта, украинцы верят в «чудо-оружие», однако оно не поможет им исправить свое положение на линии боевого соприкосновения.
Михайлов заключил, что DragonFire является всего лишь разработкой, которая ранее не применялась в бою.
Напомним, британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Шэппс подчеркнул, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только через несколько лет, Лондон рассматривает возможность передать киевскому режиму ее прототипы раньше 2027 года.
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Михайлов заключил, что DragonFire является всего лишь разработкой, которая ранее не применялась в бою.
Напомним, британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Шэппс подчеркнул, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только через несколько лет, Лондон рассматривает возможность передать киевскому режиму ее прототипы раньше 2027 года.
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Екатерина Коршунова