В Совфеде заявили об отказе Румынии выдать визы российской делегации на ПС ОБСЕ

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Румыния отказалась выдать визы российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, страна-соучредитель обозначенной организации получила ноту от МИД Румынии. В ней сообщается, что ни один делегат не будет допущен на территорию Румынии «с учетом российской агрессии против Украины», заявил сенатор.
Карасин подчеркнул, что Румыния «вносит вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», и пообещал, что Москва не забудет подобных принятых Бухарестом решений.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад строит козни в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Карасин подчеркнул, что Румыния «вносит вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», и пообещал, что Москва не забудет подобных принятых Бухарестом решений.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад строит козни в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Александр Климов