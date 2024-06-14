Генсек НАТО прокомментировал озвученное Путиным условие прекращения огня на Украине

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Вывод войск ВСУ из новых российских регионов станет «достижением военных целей РФ». Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. На ней российский лидер заявил, что Украина для начала переговоров с РФ должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
По его мнению, предложение российского лидера не является мирным. Выводить войска должна Россия, а не Украина.
Ранее советник главы офиса бывшего президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую инициативу президента РФ Владимира Путина. По его словам, нет реального мирного предложения. По утверждению Подоляка, принятие внеблокового статуса Киевом, что предполагают мирные российские предложения, якобы «оставит Украину беззащитной». Кроме того, политик отверг и прочие составляющие российской мирной инициативы.
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«Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает», — прокомментировал Столтенберг заявление президента РФ Владимира Путина.
По его мнению, предложение российского лидера не является мирным. Выводить войска должна Россия, а не Украина.
Ранее советник главы офиса бывшего президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую инициативу президента РФ Владимира Путина. По его словам, нет реального мирного предложения. По утверждению Подоляка, принятие внеблокового статуса Киевом, что предполагают мирные российские предложения, якобы «оставит Украину беззащитной». Кроме того, политик отверг и прочие составляющие российской мирной инициативы.
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Дарья Осипова