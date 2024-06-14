Захарова: в офисе Зеленского хотят лишить украинцев реального шанса на мир

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Офис бывшего украинского президента Владимира Зеленского хочет лишить украинцев реального шанса на мир. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
«А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — сказала Захарова, комментируя отказ Киева от нового российского предложения уладить украинский конфликт.
Перед этим советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в социальных сетях, что в российской мирной инициативе «нет реального мирного предложения».
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что страна выступит с новым предложением по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен признать статус новых российских территорий, закрепить безъядерный и внеблоковый статусы Украины, а также вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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Никита Кротов