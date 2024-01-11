В США Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонки

Фото: iStock/rarrarorro
Как ожидалось, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о своем выходе из президентской предвыборной гонки. Об этом ранее сообщало агентство Блумберг.
«Я прекращаю свою кампанию на пост президента США», — заявил Кристи в ходе мероприятия в Нью-Гэмпшире, передает РИА Новости.Напомним, что следующие президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года, а среди кандидатов от Республиканской партии уже объявили о своих намерениях бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Читайте также:
Трамп предрёк уничтожение США до осенних президентских выборов
Politico: Став президентом, Рамасвами закончит затянувшийся роман США и НАТО
Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности
Артем Кузьмин