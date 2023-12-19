В США назвали кандидатуру лучшего переговорщика по Украине

Сын президента США Джо Байдена Хантер в начале января 2024 года предстанет перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Как сообщает агентство Reuters, первое заседание назначено на 13:00 по местному времени 11 января (00:00 12 января по мск).