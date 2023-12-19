В США назвали кандидатуру лучшего переговорщика по Украине

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Соединённые Штаты должны использовать бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в переговорах с Россией касательно украинского конфликта. К этому призвал в своей статье для издания The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.
«Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...> Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством», — заметил Дейтон.Ранее Ангела Меркель не исключила возможность переговоров между Россией и Украиной. По её словам, ряд государств еще до начала спецоперации на Украине не был заинтересован урегулировании конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем. Меркель добавила, что если кто-то высказывается о том, что рано или поздно необходимо будет прийти к переговорам, то не следует сразу же его «зашикивать». Когда политик еще была канцлером, в Совете ЕС за дипломатический путь выступали только Германия и Франция, в то время как украинская сторона отвергала эту идею.
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