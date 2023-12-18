В США заявили о планах начать переговоры с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Профессор из Питтсбургского университета Дэниел Ковалик выразил мнение о намерениях США начать переговоры с Россией, обусловленных возможным поражением Украины. Он отметил это в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
Ковалик добавил, что обстановка в зоне вооруженных столкновений указывает на то, что Украина столкнется с поражением «при любом развитии событий».
Читайте также:
Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена
В США заявили об «агрессивной вербовке» украинцев в ВСУ
Сенатор Манчин: США хотят ограничить число беженцев с Украины
Артем Кузьмин