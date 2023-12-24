В США назвали настоящих виновников провала контрнаступления ВСУ

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Вина за провал украинского контрнаступления лежит на Западе, поскольку тот не обеспечил войска всем необходимым для проведения операции, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.
«Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу», — сказал Ходжес.Экс-генерал пояснил, что украинским военнослужащим не хватило западной военной помощи для успешного контрнаступления. В частности, они нуждались в военно-воздушной мощи и высокоточном оружии большой дальности, указал он.
ВСУ пришлось сократить масштаб ряда операций из-за снижения помощи от союзников Украины. Кроме того, украинская армия испытывает сложности с личным составом, который несет службу на передовой. Командование вынуждено заниматься перепланировкой задач, которые ставятся перед бойцами, так как их нечем обеспечивать, в связи с нехваткой ресурсов, например, боеприпасов с постсоветскими снарядами.
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