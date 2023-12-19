Зеленский раскрыл причину провала контрнаступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на южном направлении. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Украинский президент сообщил, что Киев рассчитывает на поставку с Запада нескольких новых зенитных ракетных комплексов Patriot для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону. Глава государства не стал уточнять, в каком количестве поступит техника, но сообщил, что ждёт поставок зимой.
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Анастасия Чинкова