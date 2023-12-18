ВСУ рассказали, из-за чего прекратили наступление

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ВСУ вынуждены сократить масштаб наступления из-за нехватки вооружения. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с изданием Reuters.
Командование ВСУ вынуждено заниматься перепланировкой задач, которые ставятся перед бойцами, так как их нечем обеспечивать, в связи с нехваткой ресурсов, например, боеприпасов с постсоветскими снарядами, заключил командующий украинской группировкой.
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Анастасия Крестьянова