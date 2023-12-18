Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ рассказали, из-за чего прекратили наступление

ВСУ рассказали, из-за чего прекратили наступление

Тарнавский: ВСУ испытывают нехватку снарядов и сокращают масштаб операций
18 декабря 2023, 15:47
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ вынуждены сократить масштаб наступления из-за нехватки вооружения. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с изданием Reuters.

По его словам, ВСУ пришлось сократить масштаб ряда операций из-за снижения помощи от союзников Украины. Кроме того, украинская армия испытывает сложности с личным составом, который несет службу на передовой. Тарнавский назвал этих бойцов уже «не такими свежими».

Командование ВСУ вынуждено заниматься перепланировкой задач, которые ставятся перед бойцами, так как их нечем обеспечивать, в связи с нехваткой ресурсов, например, боеприпасов с постсоветскими снарядами, заключил командующий украинской группировкой.

Читайте также:

Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году

«От 80% до 90%, что ты не вернёшься»: в США раскрыли процент потерь среди ВСУ

Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали 6 лет колонии за стрельбу в полицейских в Новошахтинске
#всу
#украина
#россия
#сво
#сша
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины
18 декабря 2023, 15:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные нанесли комбинированный удар по позициям противника в районе населённого пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике. В результате огневое поражение было нанесено командно-наблюдательному пункту Национальной гвардии Украины.
По сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, удар наносился с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. В результате командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины был уничтожен.

Всего при помощи координированных ударов Вооруженными силами РФ были поражены живая сила и боевая техника противника в 113 районах. На Купянском направлении российские бойцы отразили 10 атак подразделений ВСУ. Суточные потери украинской стороны в этом районе составили свыше 60 человек. Кроме живой силы противника, российские военные уничтожили несколько единиц техники, в том числе танк Leopard и три БМП.

Читайте также:

Последние новости СВО: где прорвали оборону ВС РФ, как сдерживают наступление ВСУ

Бригада «Север-V» уничтожила логово «Бабы Яги» под Артёмовском - видео

Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34
#военные
#техника
#человек
#всу
#танк
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году
18 декабря 2023, 15:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос о возможности контрнаступления ВСУ в 2024 году.
«Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае», - так Залужный ответил на вопрос о возможном контрнаступлении ВСУ в следующем году.

Также, по его словам, ситуация на линии соприкосновения для ВСУ не «не является патовой».

Залужный также раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года. По его словам, это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет.


Читайте также:

Украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию» всего из одного врача

«От 80% до 90%, что ты не вернёшься»: в США раскрыли процент потерь среди ВСУ

Два «Авангарда» затопят всю Англию: Баранец раскрыл способности нового ракетного комплекса
#цена
#война
#шоу
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию» всего из одного врача
Украинский пленный заявил, что его медкомиссия состояла только из одного ЛОРа
18 декабря 2023, 14:17

Фото: istock / Prostock-Studio

Оказавшийся в российском плену украинский военнослужащий Александр Дьяков рассказал РИА Новости, что прошел медкомиссию только из одного врача.

«Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел «ухо-горло-нос» (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил. И мне написали, что я годен», — поделился военный. 
После этого мужчину отправили в Одессу, откуда 21 апреля его направили на прохождение военной подготовки. 

Дьяков попал в плен на Запорожском направлении. Он заявил, что больше не хочет возвращаться  

«Я не хочу возвращаться на Украину, потому что меня опять заберут на передовую», — сказал Дьяков.
Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что в зоне СВО из-за некомпетентности украинского командования гибнет до 90% мобилизованных украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году

Ребенка в Калужской области насмерть завалило снегом с крыши

Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро

#новости
#военкомат
#плен
#всу
#вс рф
#медосмотр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«От 80% до 90%, что ты не вернёшься»: в США раскрыли процент потерь среди ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: потери ВСУ достигают 90%
18 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Из-за некомпетентности командования Украины и стран Запада в зоне проведения российской спецоперации гибнет до 90% мобилизованных украинцев. Такие данные привел отставной американский морпех, разведчик, военный аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Представьте, вы идёте в Конгресс: и вам говорят: «Мы отдали вам все эти деньги, вы создали четыре армии. Где же они? Что же, 80-90% процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80% до 90% что ты не вернёшься», – сказал Риттер.

По его словам, если бы такой процент потерь был бы среди американских военных, командование ВС США уже давно было бы отправлено под суд. Таким образом, Риттер объясняет, что гибнет огромное число украинских граждан. Он считает, что все в Вооружённых силах США должны быть уволены за некомпетентные действия, которые привели к таким ужасающим последствиям.

Читайте также:

Два «Авангарда» затопят всю Англию: Баранец раскрыл способности нового ракетного комплекса

Последние новости СВО: где прорвали оборону ВС РФ, как сдерживают наступление ВСУ

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России
#суд
#сша
#деньги
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Классный руководитель рассказала о бойце, оставившем послание на камне
18 декабря 2023, 12:30

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Боец ВС РФ Роман Рудаков, который оставил прощальное послание на стене дома в Марьинке, со школы заботился о брате, который имеет проблемы со здоровьем. О семье Рудакова рассказала его классный руководитель.
Молодой человек воспитывался в дружной, но небогатой семье, однако всегда был опрятно одет. Глава семейства не мог работать по состоянию здоровья, и маме помогал Роман.

«Говорю с вами, и слезы душат, учитывая их ситуацию в семье. Рома в те страшные минуты боя, когда по ним били со всех сторон из автоматов и закидывали гранами, думал не о своей боли, не о смерти, а о своих близких: маме, брате, сестре. Как и все предыдущие годы», - сказала учитель в беседе с «МК».
 
Роману Рудакову на момент гибели было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. За три месяца до получения повестки он был демобилизован из армии.

Напомним, во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов.

На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате. Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.

Читайте также:

Последние новости СВО: где прорвали оборону ВС РФ, как сдерживают наступление ВСУ

Украинские власти запретили мужчинам покидать территорию Херсона

Пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в Белгородской области
#учитель
#человек
#новости
#сво
#вс рф
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два «Авангарда» затопят всю Англию: Баранец раскрыл способности нового ракетного комплекса
Обозреватель Баранец объяснил, почему Запад не сможет противостоять «Авангарду»
18 декабря 2023, 12:25

Фото: IStock/vadimrysev

Западным странам следует обратить внимание на перевооружение российской армии на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщают британские СМИ. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил «Радио 1», почему боевой блок уникальный в своём роде.
По словам военного эксперта, боевой блок запускается с помощью баллистической ракеты, сам он разгоняется до «сумасшедшей» скорости – 28 Махов.
«Сегодня нет в мире таких ракетных блоков, которые летели бы со скоростью 28 Махов – это почти 10 километров в секунду. Такая скорость не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его. Он сводит с ума радары, потому что они не могут в него прицелиться», — отметил Виктор Баранец.
Специалист подчеркнул, что мощность боевой головки может составлять от 800 килотонн до двух мегатонн.
«Специалисты говорят, что для затопления Англии нужно запустить всего лишь два “Авангарда”», — добавил собеседник.
Напомним, о том, что данный ракетный комплекс не имеет аналогов в мире, заявлял и российский лидер Владимир Путин. Он упомянул комплекс ещё в марте 2018 года, выступая перед Федеральным собранием.

Читайте также: 

Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34

Украинский военачальник Яцычин охарактеризовал французские САУ CAEZAR

Forbes: Украина потеряла на поле боя 20% танков Leopard 2
#скорость
#комплекс
#ракеты
#виктор баранец
#авангард
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мурашко: ВСУ специально атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ
18 декабря 2023, 12:03

Фото: сайт Кремля

ВСУ целенаправленно наносят удары по медицинским объектам в новых регионах России. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины.
«Атаки на медицинские объекты весь этот период продолжаются. Медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причём это целенаправленно, (ВСУ – ред.) прекрасно знают, что это медицинские организации», - заявил Мурашко.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области. Отмечается, что погибли два мирных жителя. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.

Читайте также:

В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил местного жителя

Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали сразу два района Курской области

СК раскрыл подробности обстрела центра доставки помощи в Новой Маячке
#губернатор
#беспилотник
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Последние новости СВО: где прорвали оборону ВС РФ, как сдерживают наступление ВСУ
18 декабря 2023, 10:11

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Противник стягивает резервы на нескольких участках фронта, чтобы подавить наступление ВС РФ, однако российским бойцам удается прорвать оборону ВСУ. О том, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, и на каком направлении развернулись ожесточенные бои, читайте в материале «Радио 1».

Су-34 нанесли удар по пункту ВСУ на Краснолиманском направлении


 

Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что летчики применили фугасные авиационные бомбы, которые позволили нанести удар по противнику, не пересекая зону поражения вражеской ПВО.

 

Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео
Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео

Российские разведка и артиллерия поразили укрепленные позиции ВСУ под Купянском

 
Разведчики и артиллеристы атаковали замаскированные позиции ВСУ под Купянском, об этом рассказали в российском оборонном ведомстве. Для нанесения ударов ВС РФ применили самоходные артиллерийские установки «Мста-С». В Минобороны РФ добавили, что российские артиллеристы меняют свои огневые позиции регулярно, и затрачивают минимальное количество времени с момента обнаружения цели до ее уничтожения.


Белгородский губернатор сообщил о «стрелковом бое» на границе села

 
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе села Теребрено в Краснояружском районе, идет стрелковый бой с группировкой ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона пояснил, что в результате противостояния, повреждения получили линии электропередач в нескольких населенных пунктах. Гладков добавил, что специальные службы приступят к ликвидации неисправностей после соответствующего разрешения Минобороны РФ.  
 


Отражена массовая атака дронов ВСУ на Ростовскую область


ВСУ предприняли попытку атаки на территорию Ростовской области с использованием дронов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, все беспилотники были отражены системой ПВО. В результате происшествия никто не пострадал. Информация о разрушениях наземных объектов уточняется.
 


В Одессе произошли взрывы

 
В нескольких областях Украины ночью прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua». По информации агентства, сигналы сирен сработали в Одессе, Кировограде и Херсоне. Власти страны не приводили подробностей о произошедшем, однако по некоторым данным, на местах происшествий разразились пожары.

Последние новости СВО

 
Российские бойцы попытались прорвать оборону противника на Купянском участке фронта в районе Синьковки, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ стягивают резервы в лесополосу возле Ивановки, чтобы сдержать наступление ВС РФ.
 
Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ
Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

На Соледарском направлении линия обороны ВСУ была продавлена. Ожесточенные бои начались за дороги Григоровка — Богдановка и Хромово — Часов Яр.
 
По информации портала, ВСУ контролируют не более одного процента территории Марьинки, которую ранее удалось занять ВС РФ. В настоящее время российские бойцы зачищают западные окраины населенного пункта.  
 
Читайте также:

Бригада «Север-V» уничтожила логово «Бабы Яги» под Артёмовском - видео

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России

Пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в Белгородской области


 
#минобороны рф
#взрывы
#сво
#всу
#вс рф
#пво
#украина
#россия
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские власти запретили мужчинам покидать территорию Херсона
Сальдо: власти Украины ограничили для мужчин возможность выехать из Херсона
18 декабря 2023, 09:57

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Власти Украины запретили мужчинам покидать подконтрольную им часть Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он рассказал, что в настоящее время мужчины, оставшиеся на этих территориях, не имеют возможности выехать за пределы региона, поскольку «в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть». 

По словам Сальдо, жители правобережной части Херсонской области, которые ждали возвращения ВСУ, начали понимать, что их обманывают. Они могут сравнить свою жизнь после начала спецоперации, когда территория была освобождена российскими военными, и на ней начала выстраиваться мирная жизнь, с тем, что происходит сейчас в Херсоне. 

Напомним, что по итогам референдума 2022 года Херсонская область вошла в состав России. Однако правобережье Днепра с городом Херсоном по-прежнему остаётся под контролем Украины. 

Читайте также:

Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России

Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
#херсонская область
#владимир сальдо
#украина
#ограничения
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф