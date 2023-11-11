В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Фото: iStock/rarrarorro
Оставшийся бюджет в один миллиард долларов для пополнения арсеналов вооружений у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стал предметом внимания в Пентагоне, сообщает Bloomberg.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что в свете ограниченного финансирования новые поставки военной помощи Украине будут уменьшаться.
Читайте также:
ВВС США подтвердили начало испытаний бомбардировщика B-21 Raider
«Рой дронов»: В США раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ
В Иране заявили, что США не удастся спасти Израиль
Артем Кузьмин