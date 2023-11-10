ВВС США подтвердили начало испытаний бомбардировщика B-21 Raider

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Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Слова Стефанек приводит агентство Associated Press.
Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Игнат подчеркнул, что партнеры Украины из Североатлантического альянса хотят детализировать процесс обучения солдат ВСУ.
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