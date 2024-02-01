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В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

CNN: Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Залужного в ближайшие дни
01 февраля 2024, 09:27

Указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Об этом стало известно телеканалу CNN от источников, знакомых с ситуацией.

Один из собеседников издания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался.

Отмечается, что сейчас рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.


Пот данным The Times, они отклонили предложение украинского лидера, что заставило его пойти на попятную. По информации газеты, Залужный на встрече с Зеленским заявил его, что их оценки военной ситуации ближе к позитивным, чем к реалистичным. Вероятно, это поспособствовало предложению уйти в отставку.

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#владимир зеленский
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Володин анонсировал рассмотрение обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76
Володин: Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США о крушении Ил-76
01 февраля 2024, 08:27

Фото: Сайт Кремля

Госдума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Телеграм-канале.

«Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — заявил Володин .
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#сша
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#вячеслав володин
#всу
#крушение
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Дипломат Заболоцкая: РФ ждет извинений после решения суда ООН по Украине
01 февраля 2024, 07:02

Фото: istock / macky_ch

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва надеется получить извинения после решения Международного суда ООН по иску Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Заболоцкая отметила, что Россия ждет извинений от тех, кто в Генассамблее обвинял страну в дискриминации украинцев и крымских татар.

До этого председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Зампостпреда подчеркнула, что такое решение было принято несмотря на колоссальное давление на суд. Так суд признал вранье в заявлениях Киева и ее союзников с Запада.

Ранее сообщалось, что пять государств приостановили финансирование БАПОР из-за возможных связей с организацией ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#москва
#россия
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#новости
#рф
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«Страна»: Зеленский уволил главу департамента СБУ Семенченко
01 февраля 2024, 06:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства. По данным издания «Страна.ua», чиновника уволили из-за слежки за журналистами.
«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — говорится в тексте указа.

Как пишет «Страна», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, связано со скандалом вокруг слежки за журналистами проекта расследований Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты Bihus.Info употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.

СБУ начала расследование по факту прослушивания журналистов после волны критики и освещения скандала в западных СМИ, а также обвинений режима Зеленского со стороны оппозиционных ему депутатов в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции.

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была временно отложена властями страны из-за утечки информации о предстоящем решении, сообщила ранее американская газета New York Times, ссылаясь на источники. Согласно данным издания, правительство президента Владимира Зеленского намеревалось провести увольнение генерала, но после того, как информация о просочилась в СМИ в понедельник вечером, власти временно отказались от этого шага.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, отметив, что подобное решение не принималось на уровне президентской администрации. Сам президент Зеленский в своем обращении к украинцам не упомянул о предполагаемой отставке главнокомандующего.

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#владимир зеленский
#увольнение
#сбу
#журналисты
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Дочь Кадырова Хаджият назначена первым замом главы администрации лидера Чечни
01 февраля 2024, 00:06

Фото: сайт Кремля

В Грозном состоялась встреча лидера Чечни Рамзана Кадырова с руководителем администрации главы Чеченской Республики и её правительства Галасом Таймасхановым и начальником Департамента дошкольного образования мэрии города Хаджият Кадыровой.
По её итогам дочь руководителя российского региона была назначена первым заместителем главы администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. В своём обращении парламентарий назвал Хаджият Рамзановну достойной внучкой великого деда — первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также отметил её трудолюбие, целеустремлённость и ответственность при выполнении поставленных задач.

Сообщается, что кандидатуру Хаджият Кадыровой на пост первого заместителя главы администрации её отца и правительства республики предложил сам премьер-министр Галас Таймасханов.

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#премьер-министр
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В Венгрии заявили о необходимости поменять руководство ЕС
ТАСС: Венгерский премьер Орбан призвал к смене руководства Европейского Союза
01 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украины, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.
«Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот <...> нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам. Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Об этом же заявил и глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надя. По его словам, демонстрации европейских фермеров привлекают внимание к недостаточной защите со стороны Евросоюза в противостоянии с Украиной.

Ранее британская газета Financial Times написала, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерской валюты — форинта — и снизить инвестиционную привлекательность страны, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики Венгрии.

Напомним, что фермеры в Польше, Франции, Бельгии, Германии и других странах ЕС в последние несколько недель протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.

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#венгрия
#виктор орбан
#евросоюз
#фермер
#протесты
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Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне
31 января 2024, 23:24

Фото: istockphoto/nevenmn

Экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.
Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) насчитали в отношении бывшего главы Севастополя как минимум семь эпизодов обхода британских санкций и два случая преступного обналичивания доходов, также полученных незаконным путём, сообщает издание The Times. Известно, что Овсянников, используя противоправные методы, открыл счёт в английском банке и переводил через него деньги. Кроме того, у него было обнаружено более 77 тысяч фунтов стерлингов «преступной наличности».

В ноябре 2020 года экс-губернатор, уже будучи заместителем министра промышленности и торговли РФ, устроил дебош в ижевском аэропорту. Позже он был оштрафован, снят с должности замминистра и исключён из партии «Единая Россия». Видимо за эти заслуги Евросоюз в 2023 году исключил Овсянникова из санкционного списка. Однако санкции, введенные против него Великобританией ещё в 2017 году, когда он стал главой Севастополя, продолжают действовать. Нарушитель законов сразу нескольких стран предстанет перед британским судом 20 февраля.

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#губернатор
#деньги
#санкции
#единая евросоюз
#рф
#великобритания
#суд
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Кирби: США не могут продолжать помогать Украине без одобрения Конгресса
31 января 2024, 22:44

Фото: iStock/rarrarorro

Соединённые Штаты не могут помогать Украине без одобрения конгрессом запроса президента Джо Байдена, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.
«Нет», — ответил Кирби на вопрос корреспондента о том, есть ли у Вашингтона альтернативный способ, с помощью которого можно было бы продолжить поддерживать Вооружённые силы Украины в обход одобрения конгрессом запроса американского лидера Джозефа Байдена.

Тем временем, ситуацию на Украине накаляется. На фоне потрясших интернет слухов об увольнении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, в The Washington Post выяснили, что между ним и президентом Владимиром Зеленским произошёл конфликт на из-за разногласий о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек.

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#сша
#украина
#всу
#конгресс сша
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«Не пошли на поводу»: В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по иску Киева к Москве
МИД РФ: Международный суд ООН не признал Россию государством-агрессором
31 января 2024, 21:36

Фото: iStock/iDymax

Международный суд ООН отказался признавать Россию страной-агрессором и оставил Украину без компенсаций, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского МИД.
«Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований Суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

В МИД также подчеркнули, что суд ООН не стал идти на поводу у киевского режима и признавать Россию страной-агрессором.

Напомним, Украина подала иск к России ещё в 2017 году, потребовав признать действия Москвы в Крыму и Донбассе противоречащими международным конвенциям.

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#мид рф
#оон
#россия
#украина
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ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ
31 января 2024, 21:34

Фото: istockphoto/bizoo_n

Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила принимать заявления, подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидатов на кресло президента РФ. Центризбирком завершил свою работу в этом направлении в 18:00 по московскому времени.
На данный момент ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов, которые будут баллотироваться на пост президента России: одного самовыдвиженца и троих представителей парламентских партий, напоминает пресс-служба контролирующего органа. Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков представляет партию «Новые люди», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий является лидером партии ЛДПР после смерти её основателя Владимира Жириновского, а Николай Харитонов баллотируется на должность главного чиновника российского государства от партии КПРФ.

Напомним, Владимир Путин вступил в президентскую гонку в качестве самовыдвиженца. В Центризбиркоме также уточнили, что на этапе проверки сейчас находятся подписи и документы у представителя партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и идущего на президентские выборы от «Коммунистов России» Сергея Малинковича и Рады Русских, которая объявила об участии в выборах как самовыдвиженца.

Ещё один самовыдвиженец Анатолий Баташев привёз в ЦИК пять коробок подписей, сам признал, что их количество недостаточно, но оставил конечное решение за комиссией. Ранее свою кандидатуру снял глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Владимира Путина. Отказалась от участия в выборах также выдвинутая непарламентской Демократической партии России» Ирина Свиридова. По некоторым данным, она не сумела собрать необходимые 100 тысяч подписей поддерживающих её граждан. Буквально накануне, 30 января, написал заявление об отказе от участия в выборах Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС).

Окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах президента РФ либо об отказе в этом Центральная избирательная комиссия по закону должна принять не позднее 10 февраля 2024 года. Выборы впервые пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
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#владимир путин
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