В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

Указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Об этом стало известно телеканалу CNN от источников, знакомых с ситуацией.
Один из собеседников издания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался.
Отмечается, что сейчас рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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Алина Юрчак