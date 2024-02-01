В Венгрии заявили о необходимости поменять руководство ЕС

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Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украины, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.
«Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот <...> нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам. Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).Об этом же заявил и глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надя. По его словам, демонстрации европейских фермеров привлекают внимание к недостаточной защите со стороны Евросоюза в противостоянии с Украиной.
Напомним, что фермеры в Польше, Франции, Бельгии, Германии и других странах ЕС в последние несколько недель протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.
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