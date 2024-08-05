В США назвали возможную дату атаки Ирана на Израиль

Фото: iStock/Tatsiana Niamera
Государственный секретарь США Энтони Блине сообщил, когда Иран может совершить атаку на Израиль, передает РИА Новости.
По его словам, атака может состояться в понедельник, 5 августа.
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.
В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
Читайте также:
США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа
Стала известна дата атаки Ирана на Израиль
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.
В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
Читайте также:
США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа
Стала известна дата атаки Ирана на Израиль
Александр Климов