США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров, и проходит обследования каждый квартал. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о вбросах западных СМИ о его болезнях и подготовке преемника.