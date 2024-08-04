США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана

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Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками и странами-партнерами для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщает CNN.
Файнер подчеркнул, что Израиль столкнулся с из ряда вон выходящей угрозой.
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.
В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
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«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», – заявил он.
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.
В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
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Александр Климов