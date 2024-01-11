Фото: iStock/Diy13
Сорвав мирные переговоры России и Украины весной 2022 года, Запад совершил преступление. Такое заявление сделала бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках», — так она прокомментировала срыв мирных переговоров по Украине в 2022 году США и Великобританией.
Она отметила, что в то время был подготовлен мирный договор, на который были согласны обе стороны. Однако страны Запада не дали прекратить конфликт. Таким образом, по словам Квятковски, при наступлении мира, Украина многого лишится, так как» Россия уже не та, какой она была».
Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».
Читайте также:
Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году
В ОП Украины отрицают, что конфликт мог закончиться ещё весной 2022 года
Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
Элина Позднякова