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Украинцы осознали, что их используют как пушечное мясо в чужой игре геополитических интересов Соединенных Штатов, заявил американский правозащитник Аджаму Балака в социальной сети X.
В результате, по его словам, люди стали массово бежать от мобилизации, а прибыв на фронт, сдаваться в плен.
19 апреля глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что жители Харькова и его пригородов не могут выйти свои дома из-за страха перед мобилизацией. Они также пытаются покинуть город при первой возможности, добавил он.
Ранее корреспондент Washington Post сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что не в состоянии провести мобилизацию, чтобы изменить ситуацию на линии фронта. По их словам, бойцы также понимают, что Израиль и Украина неравноценны для Соединенных Штатов и их союзников.
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19 апреля глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что жители Харькова и его пригородов не могут выйти свои дома из-за страха перед мобилизацией. Они также пытаются покинуть город при первой возможности, добавил он.
Ранее корреспондент Washington Post сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что не в состоянии провести мобилизацию, чтобы изменить ситуацию на линии фронта. По их словам, бойцы также понимают, что Израиль и Украина неравноценны для Соединенных Штатов и их союзников.
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Александр Климов