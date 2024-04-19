В Киеве начали составлять подомовые списки военнобязанных

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Администрация Печерского района Киева начала составлять подомовые списки военнообязанных. Власти обратились к местным добровольным организациям населения с просьбой собрать информацию и передать ее в военное ведомство, сообщает издание «Страна.ua».
«Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах», – отмечается в публикации.
Районным властям было предложено направить информацию в Печерский территориальный центр комплектования (ТЦК), отмечает издаение.
Ранее, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении внутренней мобилизации. Согласно новым правилам, те, кто обязан проходить военную службу, должны обращаться в военкомат для обновления своих данных. Некоторые категории граждан лишились отсрочки от армии, а сотрудники правоохранительных органов, депутаты парламента и владельцы стратегических предприятий получили отсрочку.
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Александр Климов