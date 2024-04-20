На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги

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Взрывы в двух городах на севере Украины вызвали воздушную тревогу, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва», – уточняется в публикациях.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях северной, западной и центральной части республики. На данный момент следуют отбои.
Ранее в Одессе произошел взрыв. Первые сообщения о взрыве поступили 19 апреля в 13:50. Позже в городе начался пожар. Последующие взрывы прогремели в 14:10 и 15:02.
Глава областной администрации Олег Кипер ранее сообщил об ущербе, нанесенном портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, российские войска нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры региона.
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Александр Климов