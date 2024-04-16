В США объяснили, почему не участвуют в отражении воздушных атак на Украину

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В США изначально заявляли, что не будут участвовать в конфликте в боевой роли, пишет ТАСС.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, об этом сразу предупредил президент США Джо Байден.
Он напомнил, что Вашингтон поставлял Киеву в том числе средства противовоздушной обороны. По его словам, у Штатов нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды нацбезопасности.
В ночь на воскресенье Иран нанёс удар по Израилю с применением БПЛА и ракет. ВС Штатов активно участвовали в перехвате иранских дронов и ракет. Применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, которые находятся на Ближнем Востоке.
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Он напомнил, что Вашингтон поставлял Киеву в том числе средства противовоздушной обороны. По его словам, у Штатов нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды нацбезопасности.
В ночь на воскресенье Иран нанёс удар по Израилю с применением БПЛА и ракет. ВС Штатов активно участвовали в перехвате иранских дронов и ракет. Применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, которые находятся на Ближнем Востоке.
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Алёна Самарева