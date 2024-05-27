Командир Барс-13 Пинчук: ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. Об этом сообщает URA.RU.
По словам Пинчука, несколько солдат получили тяжелые травмы после применения противником химического оружия. Он отметил, что неоднократно были зафиксированы факты использования ВСУ хлорпикриновых гранат и иных средств химического поражения.
Отмечается, что в ходе одной из атак пострадал боец под позывным «Бес» на Бахмутском направлении. Украинские боевики с помощью квадрокоптера сбросили на точку базирования ВС РФ боевую химию.
В результате чего военный ослеп на несколько дней. Поскольку обстрелы велись непрерывно, он без зрения просидел в норе посреди поля, пока удалось до него добраться и вывести. Уточняется, что потом здоровье бойца восстановилось.
Читайте также:
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Британии сделали неожиданное заявление о России
AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить
Отмечается, что в ходе одной из атак пострадал боец под позывным «Бес» на Бахмутском направлении. Украинские боевики с помощью квадрокоптера сбросили на точку базирования ВС РФ боевую химию.
В результате чего военный ослеп на несколько дней. Поскольку обстрелы велись непрерывно, он без зрения просидел в норе посреди поля, пока удалось до него добраться и вывести. Уточняется, что потом здоровье бойца восстановилось.
Читайте также:
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Британии сделали неожиданное заявление о России
AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить
Екатерина Коршунова