США разрешили Украине точечно применять оружие внутри РФ

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США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в рамках брифинга.
«Если они (ВСУ – ред.) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — пояснил Кирби.
Он уточнил, что США разрешили использовать своё оружие точечно с ограничением в масштабах. При этом Кирби добавил, что речь идёт о Харьковской области.
Однако, по его словам, запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России по-прежнему действует.
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Элина Позднякова