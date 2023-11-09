В США официально заявили о передаче КНДР России оружия для СВО

КНДР передает России военную технику для проведения специальной военной операции на Украине, при этом Москва может помогать Пхеньяну с баллистическими ракетами. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с южнокорейским коллегой Пак Джином.