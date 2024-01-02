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Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил свое мнение относительно возможной прямого столкновения между США и Россией.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он усомнился в победе США при таком сценарии. Также он подчеркнул, что Вашингтон проиграет из-за отставания в технологиях.
По его мнению, Россия обладает значительным потенциалом и опережает Соединенные Штаты в этой области. Он предупредил, что если США начнут конфликт, Россия ответит с такой силой, которой трудно будет противостоять.
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По его мнению, Россия обладает значительным потенциалом и опережает Соединенные Штаты в этой области. Он предупредил, что если США начнут конфликт, Россия ответит с такой силой, которой трудно будет противостоять.
«Если вы недооцениваете своего соперника, думая, что можете его победить, как будто перед вами обычный боец, побеждавший на десяти чемпионатах, то в итоге вы получите по заслугам. И, на самом деле, я боюсь, что именно это произойдет с Соединенными Штатами», — отметил эксперт.Ранее Джонсон заявил о нарастающей тревоге на Украине из-за наступления Вооруженных сил России. По его мнению, Россия достигает прогресса в своих действиях.
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Артем Кузьмин