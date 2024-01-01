Стало известно, что Жириновский предсказал США в 2024 году

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Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что США в 2024 году прекратят своё существование.
Об этом пишет издание Gorodche.
Жириновский считал, что причиной распада будут межнациональные конфликты внутри страны. Это событие должно стать не менее масштабным, чем развал СССР.
Среди предсказаний Жириновского, которые уже сбылись: конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что бонусом в 2024 году для Владимира Путина станут президентские выборы в США.
«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».
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«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», —процитировали журналисты политического деятеля.
Среди предсказаний Жириновского, которые уже сбылись: конфликт на Ближнем Востоке.
«Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Владимир Жириновский.Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель скончался в 2022 году в 75 лет.
Ранее сообщалось, что бонусом в 2024 году для Владимира Путина станут президентские выборы в США.
«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».
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Мария Фирсова