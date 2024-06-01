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Ситуация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в ближайшее время может ухудшиться из-за активного наступления российской армии и нехватки резервов предупреждает американский журнал The New Yorker.
«Это лето может стать катастрофой для Украины», – указывается в публикации.
Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги* утверждает, что даже такой радикальный шаг, как снижение призывного возраста, не позволит Киеву со временем компенсировать свои потери.
«Численность некоторых подразделений сократилась на тридцать или даже сорок процентов. И когда личного состава в частях так мало, им очень трудно выполнять поставленные перед ними задачи», – заявила она журналу.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, направленная на защиту «каждого метра», позволяет России успешно использовать истощать силы противника
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* внесен в реестр иноагентов
Александр Климов