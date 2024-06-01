На Украине началась эвакуация на Золочевском направлении под Харьковом

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Начальник военной администрации в поселке Золочев Виктор Коваленко заявил, что власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении Харьковской области передает Telegram-канал «Харьков Лайф».
Коваленко допустил возможность принудительной эвакуации семей из многих населенных пунктов под Харьковом. Он добавил, что все граждане получат необходимую финансовую помощь.
Ранее глава Центра Глобалистикии XXI Михаил Гончар заявил, что эвакуация людей из Харькова может вызвать панику. Он отметил, что в городе проживает около миллиона человек. Он также утверждает, что проблема заключается как в способности предоставить убежище, так и в количестве людей, подлежащих эвакуации.
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Александр Климов