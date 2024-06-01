Немецкий полковник раскрыл последствия ударов ВСУ по территории России

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Запад должен предупредить Украину о недопустимости дальнейшего расширения конфликта при помощи ударов по территории России, заявил отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер в интервью немецким СМИ, сообщает РИА Новости.
«Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт», – подчеркнул военный.
По мнению Рихтера, удары Киева на Россию могут вынудить Москву предпринять решительные шаги. Особенно в области применения ядерного оружия. Как заявил военный, «речь идет о раскручивании спирали эскалации».
Ранее Пентагон подтвердил, что президент США уполномочил украинскую армию наносить удары по российским войскам в районе Харькова с помощью оружия дальнего действия. В то же время в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона по запрету использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».
Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что, по его мнению, разрешение США атаковать российскую территорию американским оружием укрепит обороноспособность Украины.
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Александр Климов