В США предупредили о скором уничтожении Россией переданных Украине. А-16

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Россия уничтожит поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Такое заявление сделал полковник бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, президент США Джо Байден заявил, что не хочет начинать Третью мировую войну.
Макгрегор считает, что российские военные нацелятся на F-16 для нанесения по ним удара.
Ранее французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что прибытие западных истребителей F-16 не поможет ВСУ, поскольку баланс сил остается в пользу России.
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«Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой (...) Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие», – отметил он.
Макгрегор считает, что российские военные нацелятся на F-16 для нанесения по ним удара.
Ранее французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что прибытие западных истребителей F-16 не поможет ВСУ, поскольку баланс сил остается в пользу России.
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Александр Климов