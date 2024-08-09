Нидерланды заявили, что удары F-16 по России соответствуют Уставу ООН

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Украина по Уставу ООН имеет право использовать поставленные Нидерландами американские истребители F-16 для ударов по России. Об этом посольство Нидерландов в Украине сообщило телеканалу RTVI.
Отмечается, что отсутствуют какие-либо юридические ограничения для применения разных видов оружия против военных целей на территории России и в небе над страной.
В дипмиссии подчеркнули, что применение украинскими войсками истребителей F-16 полностью соответствует статье 51 Устава ООН.
Напомним, что страны НАТО передали Украине первые 10 из 76 обещанных истребителей F-16 производства США. В России заявили, что такая техника никак не изменит ситуацию в зоне СВО, а у российской армии есть оружие, способное сбивать эти самолёты.
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Украина получила лишь 10 из 76 обещанных истребителей F-16
В дипмиссии подчеркнули, что применение украинскими войсками истребителей F-16 полностью соответствует статье 51 Устава ООН.
Напомним, что страны НАТО передали Украине первые 10 из 76 обещанных истребителей F-16 производства США. В России заявили, что такая техника никак не изменит ситуацию в зоне СВО, а у российской армии есть оружие, способное сбивать эти самолёты.
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Анастасия Чинкова