Над Херсонской областью впервые заметили истребители F-16

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Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей США F-16 над контролируемой РФ территорией региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Филипчук отметил, что истребители летают над Каховским округом с 7 августа. По мнению главы округа, цель этих полетов заключается в попытке вызвать панику у местных жителей.
Филипчук заявил, что у F-16 будет «комариный» срок службы и они пополнят число трофеев российской армии, которые выставлены на Поклонной горе.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Филипчук заявил, что у F-16 будет «комариный» срок службы и они пополнят число трофеев российской армии, которые выставлены на Поклонной горе.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова