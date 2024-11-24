В США пригрозили союзникам санкциями, если они арестуют Нетаньяху

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Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* пригрозил «разрушить экономику» четырех стран–союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
Уточняется, что Вашингтон может ввести санкции против Канады, Великобритании, Германии и Франции. На вопрос о том, какими могут быть санкции, Грэм* ответил, что Соединенные Штаты попытаются «разрушить экономику» в этих государствах.
Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова