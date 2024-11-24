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В США пригрозили союзникам санкциями, если они арестуют Нетаньяху

Сенатор Грэм* пригрозил «разрушить экономику» союзников США за арест Нетаньяху
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* пригрозил «разрушить экономику» четырех стран–союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, помогая Международному уголовному суду. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
Уточняется, что Вашингтон может ввести санкции против Канады, Великобритании, Германии и Франции. На вопрос о том, какими могут быть санкции, Грэм* ответил, что Соединенные Штаты попытаются «разрушить экономику» в этих государствах.

Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.



7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Замглавы МИД России пообещал жестко реагировать на антироссийские шаги Японии
24 ноября 2024, 07:31

Фото: iStock/vlad_karavaev

Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, реакция японских властей на слова российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» вновь «продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону». Руденко подчеркнул, что в сложившихся условиях Москва будет «жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами».

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что слова главы российского государства звучали позитивно, однако Токио сохранит санкции против Москвы до тех пор, пока не будет урегулирован украинский конфликт.

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#захарова
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Медведев заявил о сохранении цели развития России
Медведев: Россия выполнит соцобязательства, несмотря на рост расходов на СВО
24 ноября 2024, 06:02

Фото: iStock/rarrarorro

Россия выполнит свои социальные обязательства перед гражданами, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает РИА Новости.
По его словам, бюджет выполняет все обязательства, которые были до начала специальной военной операции.

«Государственный бюджет – и в этом социальная цель государства – он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общие расходы федерального бюджета на оборону незначительны и немного превышают 8% ВВП России с учетом трат на все военные цели и безопасность.

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В МИД допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына
Руденко: Трамп и Ким Чен Ын могут снова встретиться
24 ноября 2024, 05:32

Фото: iStock/ByoungJoo

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в беседе ТАСС, что Москва допускает встречу избранного президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына, как это было в 2018-2019 годах.
Дипломат подчеркнул, что «исключать ничего нельзя», оценивая возможное возобновление контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Перспективы переговорного процесса зависят не только и не столько от желания США, сколько от принципиальной позиции КНДР по данному вопросу», – добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможности продолжения прямых переговоров с Трампом.

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#переговоры
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Немецкий политик заявил об оккупации страны США
Хеке: Германия находится под оккупацией США
24 ноября 2024, 05:09

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Германия находится под оккупацией США, заявил глава тюрингенского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в социальной сети X.
Он заявил, что многие немцы не знали, что в стране действуют американские секретные службы, которые могут «вмешиваться в почтовую и телекоммуникационную тайну».

Политик выразил надежду, что упоминаемая президентом США Джо Байдена «угроза войны» «разбудит смирных немцев».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите G20, что он Германия не поставляет дальнобойные ракеты Taurus украинским войскам на фоне решения США разрешить атаки с использованием этого типа оружия.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе.

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#олаф шольц
#германия
#польша
#сша
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В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет
Депутат Шеремет прудпредил США о поставках Украине новых крылатых ракет
24 ноября 2024, 04:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты «пойдут по скользкому пути», если будет одобрена новая крылатая дальнобойная ракета JASSM.
«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление – в пропасть», – отметил Шеремет.

По его словам, крылатая ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) никогда не сможет переломить катастрофическое положение украинской армии на передовой. Парламентарий добавил, что президент США Джо Байден пытается спровоцировать Москву на максимальную эскалацию конфликта и применение еще более разрушительного оружия.

Ранее сообщалось, что американская компания Lockheed Martin объявила о создании новой версии крылатой ракеты AGM-158 ASSM с «экстремальной» дальностью.

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#крым
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Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минсельхоза США
Трамп выдвинул своего бывшего советника Роллинс на пост главу Минсельхоза США
24 ноября 2024, 04:08

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего советника по внутренней политике Брук Роллинс на пост главы Министерства сельского хозяйства. Об этом пишет ТАСС.
«Я с гордостью объявляю, что Брук Роллинc из штата Техас станет 33-м министром сельского хозяйства США», — говорится в опубликованном офисом Трампа заявлении.

Как отмечает республиканская команда, она встанет на защиту американских фермеров, которые являются »хребтом страны».

Ранее Трамп назначил инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Кроме того, он предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

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#сша
#фермерские хозяйства
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Захарова высказалась о заявлении Подоляка о несуществующей ракете «Орешник»
Захарова о заявлении Подоляка про ракету «Орешник»: существует ли Южмаш?
24 ноября 2024, 03:07

Захарова о заявлении Подоляка про ракету «Орешник»: существует ли Южмаш?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что оценила слова советника президента Украины Михаила Подряка о том, что ракеты «Орешник» не существует.
Она напомнила, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал ее наличие на вооружении у российских войск. Дипломат также отметила, что Киев на протяжении многих лет отрицал существование Крымского моста, а затем говорил о необходимости его разрушения.

«Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» – добавила Захарова.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу, 22 ноября, Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#мид рф
#владимир зеленский
#владимир путин
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Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта
Меркель: по Украине требуется диалог, военного решения не будет
24 ноября 2024, 02:47

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила сомнения в том, что конфликт на Украине будет разрешен военным путем. Об этом она рассказала в интервью Times.
«Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», – заявила Меркель.

В то же время она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Европейский Союз в вопросе помощи Украине.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине неизбежны. Он объяснил это победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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#дональд трамп
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#украина
#россия
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В Турции обвинили США и Британию в начале конфликта на Украине
24 ноября 2024, 02:28

Фото: iStock/naumoid

Причиной конфликта на Украине стали США и Великобритания, заявил колумнист Hrriyet Абдулкадир Сельви, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала AHaber.
Он прокомментировал ситуацию с запуском «Орешника». По мнению эксперта, президент России Владимир Путин указал Западу, что он мешает сторонам конфликта сесть за стол переговоров.

«Путин по сути говорит: "Вы бросаете нам вызов, я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом"», – обвинил обозреватель США и Британию в начале украинского конфликта.

21 ноября Россия нанесла удар по комплексу Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения.

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