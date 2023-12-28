В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до $1

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Член Палаты представителей Клаудия Тенни обвинила официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в систематической лжи гражданам США, призвав понизить её ежегодную заработную плату до одного доллара. Об этом она написала в соцсети X.
«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу», — говорится в публикации.
Тенни добавил, что помимо этого пресс-секретарь американского президента Джо Байдена нарушала «закон Хэтча», который предполагает запрет на продвижение партийной политики и оказание влияния на результаты выборов для госслужащих. На фоне этого ежегодную зарплату Карин Жан-Пьер следует понизить до одного доллара, заключила конгрессвумен.
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