Байден поручил изучить вопрос о целесообразности помощи Киеву на $20 млн

Фото: сайт Белого дома
Американский лидер Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи на сумму $20 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на меморандум за подписью президента Байдена, который распространил Белый дом.
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я делегирую госсекретарю, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до $20 млн», — говорится в документе.
Блинкен менее чем за час до этого объявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на $250 млн. При этом госсекретарь подчеркнул, что такой пакет будет финальным.
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