Трамп обвинил жуликоватого Байдена в испорченном Рождестве

Фото: Сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему тяжело проводить прекрасный праздник Рождества из-за некомпетентного нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решётку», — приводят argumenti.ru пост Трампа в соцсети Truth Social.
Ранее RT подготовил шуточный новогодний ролик, отражающий якобы «подготовку» команды СМИ к вмешательству в президентские выборы в США. Так, по сюжету видео благодаря чипированию Джо Байдена главредом RT Маргаритой Симоньян во время вакцинации сотрудники телеканала получают возможность управления вымышленным американским президентом.
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