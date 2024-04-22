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В своей статье для FOX News бывший офицер ЦРУ и американский демократ Дин Райт перечислил основные проблемы Запада в отношении Украины. По его мнению, военно-промышленный комплекс Запада сильно отстает от России.
«На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует – и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», – отметил политик.
По его словам, Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, выдержала давление западных санкций. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский недавно подвергся критике за неспособность признать реальные проблемы в армии и за слишком жесткое управление государством.
Райт также отметил, что 42 процента украинцев справедливо считают, что конфликт проигран. Он подчеркнул, что, по мнению украинских генералов, это все равно не поможет ситуации в Киеве, однако вместо выделения новых пакетов военной помощи необходимо сосредоточиться на достижении мира.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине. Законопроект поддержали 311 членов Палаты представителей, 112 проголосовали против. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
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Александр Климов