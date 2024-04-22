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Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине

Симоньян: Война супервыгодна для конгломерата жирных котов из Вашингтона
22 апреля 2024, 03:21
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Конфликт на Украине очень выгоден «конгломератам жирных котов», которые управляют Соединенными Штатами, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не конгресс, не палата представителей. Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала она.

При этом глава RT добавила, что спецоперация завершится только тогда, когда все цели будут достигнуты в той степени, которую Москва сочтет удовлетворительной.



14 апреля в эфире передачи Соловьева Симоньян призвала оставить Россию и Украину в покое.

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#сша
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Стала известна еще одна страна, желающая запустить карты «Мир»
Иран планирует запустить карты «Мир», заявили «Известия»
22 апреля 2024, 04:27

Фото: iStock/Diy13

Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приему карты «Мир», передают «Известия».
По словам посла, первое соглашение по карте появилось еще в 2022 году. В настоящее время речь идет о запуске пилотного проекта, но внедрение системы займет время. Специалисты работают над техническими нюансами, чтобы сделать процесс оплаты с помощью «Мира» бесперебойным.

Мохсен подчеркнул, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.

В то же время Алексей Тараповский из финансовой группы Anderida Financial Group предположил, что запуск проекта займет от трех до шести месяцев, в зависимости от заинтересованности стран. Доцент кафедры стратегического и интонационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что инициатива может быть запущена в конце лета – начале осени.

Ранее карты «Мир» перестали работать в Армении и Киргизии.

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#карта мир
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#россия
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#армения
#проект
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В США раскрыли ведущую проблему Запада для Украины
Райт: Основная проблема Украины – это отставание ВПК Запада от России
22 апреля 2024, 04:07

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В своей статье для FOX News бывший офицер ЦРУ и американский демократ Дин Райт перечислил основные проблемы Запада в отношении Украины. По его мнению, военно-промышленный комплекс Запада сильно отстает от России.
«На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует – и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники», – отметил политик.

По его словам, Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, выдержала давление западных санкций. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский недавно подвергся критике за неспособность признать реальные проблемы в армии и за слишком жесткое управление государством.

Райт также отметил, что 42 процента украинцев справедливо считают, что конфликт проигран. Он подчеркнул, что, по мнению украинских генералов, это все равно не поможет ситуации в Киеве, однако вместо выделения новых пакетов военной помощи необходимо сосредоточиться на достижении мира.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине. Законопроект поддержали 311 членов Палаты представителей, 112 проголосовали против. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

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#военные
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#россия
#переговоры
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#владимир зеленский
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Симоньян заявила о неготовности Запада перестать считать РФ страной третьего мира
Симоньян: Россия избавилась от навязанных Западом одежек страны третьего мира
22 апреля 2024, 04:01

Фото: сайт Кремля

Западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому», – заявила она.

По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Симоньян отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.

Ранее главный редактор RT заявила, что Соединенными Штатами управляют не президент, конгресс или палата представителей, а «конгломерат жирных котов», для которых война сверхприбыльна.

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#россия
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#заявление
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Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
22 апреля 2024, 02:50

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, эпоха ископаемого топлива подходит к концу, передает РИА Новости.
«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – заявил он.

По его словам, на фоне этого произойдет изменение промышленных процессов.

Шольц также поблагодарил Норвегию за поставки газа в ФРГ после того, как Берлин разорвал торговые отношения с Россией.

Ранее стало известно, что цены на электричество, отопление и топливо в Германии вырастут на 41% по сравнению с 2021 годом. Эксперты из ФРГ основывали свои расчеты на традиционной семье из трех человек: три года назад ежегодные расходы составляли 3,7 тысячи евро (370 000 рублей). Сейчас эта цифра увеличилась на 1,5 тысячи евро (150 000 рублей).

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#германия
#топливо
#россия
#газ
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Трампа ожидают финансовые проблемы из-за судебных расходов, заявили в США
22 апреля 2024, 02:09

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой средств на оплату судебных издержек, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность его предвыборной кампании.
Уточняется, что в марте Трамп потратил на судебные издержки 4,9 миллиона долларов США. При этом на счете для финансирования его адвокатов осталось всего 6,8 миллиона долларов.

«Это может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», – прогнозируют авторы публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп изменил свою позицию о нецелесообразности помощи Украине.

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#дональд трамп
#суд
#расходы
#адвокат
#украина
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В Армении протестующие против уступок сел Азербайджану перекрыли часть трассы
22 апреля 2024, 01:48

Фото: iStock/VahanN

Протестующие в Тавушской области Армении перекрыли участок автодороги между селами Воскепар и Киранц, передает Sputnik Армения. Участники протеста выступают против передачи приграничных сел Азербайджану.
«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», – говорится в публикации.

19 апреля было объявлено, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Табушском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выводе российских миротворцев после демаркации границ.

После этого местные жители начали протестовать против нового соглашения с Баку. По словам депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарника Даниеляна, они перекрыли дорогу в Грузию.

Люди потребовали, чтобы к ним пришли ответственные за регион лица. Жители также возмущены тем, что Пашинян, посетивший регион несколько дней назад, заявил, что деревни не будут возвращены под контроль Азербайджана.

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#азербайджан
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#митинг
#протесты
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В Германии предложили усиление контроля за военной помощью Украине
Депутат Бундестага Шмидт предложил ужесточение надзора за военной помощью Украине
22 апреля 2024, 01:41

Фото: iStock/alzay

Депутат Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить контроль за немецкой помощью Украине, сообщает газета «Известия».
Депутат предложил создать схожую комиссию, которая уже существует в США.

«У них работает специальная комиссия – порядка 200 человек. Большинство из них находится в США, но часть поехала на Украину. Я хочу внести аналогичное предложение», – сказал депутат.

По его словам, предложение должно быть сначала одобрено группой «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Ранее в Германии призвали НАТО к немедленному укреплению украинской ПВО.

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#нато
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На Украине раскрыли число пытающихся покинуть страну уклонистов
Погранслужба: 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно покинуть Украину
22 апреля 2024, 01:31

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько уклонистов ежедневно пытаются покинуть территорию страны, передает телеканал ТСН.
Отмечается, что есть люди, которые пытаются покинуть территорию Украины, проходя пункты пропуска по поддельным документам. По словам Демченко, такие случаи происходят ежедневно.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», – отметил он.

Ранее на Украине рассказали о мерах «стимулирования» уклонистов.

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#граница
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Зеленский рассказал о последствиях поражения Украины
Зеленский: Путин планирует вторжение в Балтийские страны после поражения Украины
22 апреля 2024, 00:25

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что может произойти, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC.
Зеленский объяснил последствия поражения Украины и допустил, что тогда Россия начнет конфликт со странами Балтии.

«Если Украина не выстоит, Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть "влияние" Советского Союза», — заявил он.

В том же интервью Зеленский заявил, что у Украины есть шансы на победу. Он также выразил надежду, что Киев действительно получит системы вооружения, в которых «так нуждаются тысячи солдат».

Ранее стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину.

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