Симоньян раскрыла, кому выгоден конфликт на Украине

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Конфликт на Украине очень выгоден «конгломератам жирных котов», которые управляют Соединенными Штатами, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют не президенты, не конгресс, не палата представителей. Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала она.
При этом глава RT добавила, что спецоперация завершится только тогда, когда все цели будут достигнуты в той степени, которую Москва сочтет удовлетворительной.
14 апреля в эфире передачи Соловьева Симоньян призвала оставить Россию и Украину в покое.
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Александр Климов