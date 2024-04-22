Трампа ожидают финансовые проблемы из-за судебных расходов, заявили в США

Фото: Сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой средств на оплату судебных издержек, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность его предвыборной кампании.
Уточняется, что в марте Трамп потратил на судебные издержки 4,9 миллиона долларов США. При этом на счете для финансирования его адвокатов осталось всего 6,8 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Трамп изменил свою позицию о нецелесообразности помощи Украине.
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«Это может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», – прогнозируют авторы публикации.
Ранее сообщалось, что Трамп изменил свою позицию о нецелесообразности помощи Украине.
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Александр Климов