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Трампа ожидают финансовые проблемы из-за судебных расходов, заявили в США

22 апреля 2024, 02:09
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой средств на оплату судебных издержек, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность его предвыборной кампании.
Уточняется, что в марте Трамп потратил на судебные издержки 4,9 миллиона долларов США. При этом на счете для финансирования его адвокатов осталось всего 6,8 миллиона долларов.

«Это может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов», – прогнозируют авторы публикации.



Ранее сообщалось, что Трамп изменил свою позицию о нецелесообразности помощи Украине.

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#дональд трамп
#суд
#расходы
#адвокат
#украина
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу
Канцлер Германии Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
22 апреля 2024, 02:50

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, эпоха ископаемого топлива подходит к концу, передает РИА Новости.
«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – заявил он.

По его словам, на фоне этого произойдет изменение промышленных процессов.

Шольц также поблагодарил Норвегию за поставки газа в ФРГ после того, как Берлин разорвал торговые отношения с Россией.

Ранее стало известно, что цены на электричество, отопление и топливо в Германии вырастут на 41% по сравнению с 2021 годом. Эксперты из ФРГ основывали свои расчеты на традиционной семье из трех человек: три года назад ежегодные расходы составляли 3,7 тысячи евро (370 000 рублей). Сейчас эта цифра увеличилась на 1,5 тысячи евро (150 000 рублей).

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#германия
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#россия
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В Армении протестующие против уступок сел Азербайджану перекрыли часть трассы
22 апреля 2024, 01:48

Фото: iStock/VahanN

Протестующие в Тавушской области Армении перекрыли участок автодороги между селами Воскепар и Киранц, передает Sputnik Армения. Участники протеста выступают против передачи приграничных сел Азербайджану.
«На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться», – говорится в публикации.

19 апреля было объявлено, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Табушском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выводе российских миротворцев после демаркации границ.

После этого местные жители начали протестовать против нового соглашения с Баку. По словам депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гарника Даниеляна, они перекрыли дорогу в Грузию.

Люди потребовали, чтобы к ним пришли ответственные за регион лица. Жители также возмущены тем, что Пашинян, посетивший регион несколько дней назад, заявил, что деревни не будут возвращены под контроль Азербайджана.

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#протесты
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В Германии предложили усиление контроля за военной помощью Украине
Депутат Бундестага Шмидт предложил ужесточение надзора за военной помощью Украине
22 апреля 2024, 01:41

Фото: iStock/alzay

Депутат Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт предложил ужесточить контроль за немецкой помощью Украине, сообщает газета «Известия».
Депутат предложил создать схожую комиссию, которая уже существует в США.

«У них работает специальная комиссия – порядка 200 человек. Большинство из них находится в США, но часть поехала на Украину. Я хочу внести аналогичное предложение», – сказал депутат.

По его словам, предложение должно быть сначала одобрено группой «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Ранее в Германии призвали НАТО к немедленному укреплению украинской ПВО.

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#нато
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На Украине раскрыли число пытающихся покинуть страну уклонистов
Погранслужба: 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно покинуть Украину
22 апреля 2024, 01:31

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько уклонистов ежедневно пытаются покинуть территорию страны, передает телеканал ТСН.
Отмечается, что есть люди, которые пытаются покинуть территорию Украины, проходя пункты пропуска по поддельным документам. По словам Демченко, такие случаи происходят ежедневно.

«Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы», – отметил он.

Ранее на Украине рассказали о мерах «стимулирования» уклонистов.

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Зеленский рассказал о последствиях поражения Украины
Зеленский: Путин планирует вторжение в Балтийские страны после поражения Украины
22 апреля 2024, 00:25

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что может произойти, если Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC.
Зеленский объяснил последствия поражения Украины и допустил, что тогда Россия начнет конфликт со странами Балтии.

«Если Украина не выстоит, Путин точно вторгнется в Балтийские государства, далее под ударом будет Польша и часть Германии. Просто потому, что Путин хочет вернуть "влияние" Советского Союза», — заявил он.

В том же интервью Зеленский заявил, что у Украины есть шансы на победу. Он также выразил надежду, что Киев действительно получит системы вооружения, в которых «так нуждаются тысячи солдат».

Ранее стало известно об отправке военных советников НАТО на Украину.

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Стало известно об отправке военных советников НАТО Украине
Столтенберг заявил, что военные советники альянса отправлены на Украину
22 апреля 2024, 00:06

Фото: iStockVanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Североатлантический альянс не намерен отправлять войска yf Украину.
Столтенберг сказал, что на Украину направлены военные советник из стран Запада, и подчеркнул, что у некоторых союзников в посольствах в Украине находятся «мужчины и женщины в военной форме, которые оказывают консультативную помощь».

«Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется», – отметил генсек альянса.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон признал возможность размещения западных сухопутных войск на территории Украины. При этом он отметил, что никаких договоренностей по этому вопросу пока не достигнуто.

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#киев
#эммануэль макрон
#донбасс
#всу
#вс рф
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В НАТО заявили об отсутствии планов отправлять войска Киеву
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не планирует отправлять войска на Украину
21 апреля 2024, 23:40

Фото: iStockMichele Ursi

НАТО не планирует размещать войска в зоне конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC, передает ТАСС.
«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине», – подчеркнул он. При этом Столтенберг отметил, что ряд стран НАТО «имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса допустил новые поставки помощи США на Украину, сопроводив высказывание словами: «Еще не поздно».

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#нато
#йенс столтенберг
#украина
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#армия
#сво
#киев
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В Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и ЕС
КПГ: Митинги против военных планов США, НАТО и ЕС прошли возле Минобороны Греции
21 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/Wirestock

Перед зданием Министерства обороны Греции прошли ​митинги против военных планов США, НАТО и Европейского ​союза (ЕС), передает Компартия страны (КПГ).
Митинг начался в городе Марафон, месте старта ежегодных марафонов. К сотням демонстрантов, направлявшихся в Афины, присоединились другие оппозиционные группы, их число достигло нескольких тысяч человек.

Мероприятие совпало с Национальным днем общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля.

Протестующие собрались перед зданием Министерства обороны, требуя выделить средства на здравоохранение и образование вместо НАТО и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа. Митинги были организованы и в других греческих городах.

Ранее в Грузии митингующие заблокировали площадь Свободы в Тбилиси в рамках протеста против закона об иностранных агентах.

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«Еще не поздно»: Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине

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#греция
#митинг
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#акции
#нато
#сша
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#сектор газа
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«Еще не поздно»: Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине
Столтенберг: Еще не поздно направить Украине новую военную помощь США
21 апреля 2024, 23:07

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность предоставления новой помощи Украине, передать американский телеканал MSNBC.
Генеральный секретарь Столтенберг заявил, что «еще не поздно» предоставить Украине новую помощь, и подчеркнул, что любая задержка в предоставлении военной помощи со стороны США будет иметь значительные последствия.

«У России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении один к пяти и даже один к десяти, в зависимости от участка линии фронта», – заявил он.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что украинские военные сбивают меньше российских ракет и беспилотников из-за нехватки средств ПВО.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ поддержали 311 членов Палаты представителей, против выступили 112 членов.

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