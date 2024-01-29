Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США рассказали, чем Вашингтон ответит на гибель своих солдат в Иордании

В США рассказали, чем Вашингтон ответит на гибель своих солдат в Иордании

Экс-подполковник Расмуссен: США ответят массированным ударом на атаку в Иордании
29 января 2024, 06:27
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Американское командование вполне может ответить массированным ударом на гибель военнослужащих после атаки БПЛА на свою военную базу в Иордании. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в эксклюзивном разговоре с «Известиями».
По его словам, это будет удар возмездия с предварительным уведомлением, которое, вполне возможно, будет сделано по тайным каналам.

«Эскалация – это последнее, что нужно Байдену политически, потому что до сих пор все, что он делал с военной стороны — было полным провалом, начиная с Украины и Газы, до флота в Красном море», — считает экс-подполковник


Расмуссен подчеркнул, что для всех будет лучше, если Вашингтон и Амман смогут решить этот вопрос дипломатическим путём, подобно тому, как Иран и Пакистан договорились о ситуации с перекрестным огнем.

Напомним, что в результате атаки беспилотников по американскому аванпосту «Башня 22» в Иордании, по информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), было убито три и ранено 34 американских солдата. Это первый случай после начала войны в Газе, когда под ударом оказалась инфраструктура Соединенных Штатов.

При этом Ранее официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин ранее опровергал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что армия США была атакована именно на территории королевства. По его словам, нападению подверглась военная база Соединённых Штатов в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

Читайте также:

На военную базу США в Иордании произведена атака, есть погибшие

Al Arabiya: Американская военная база в Курдистане подверглась атаке дрона

Порядка 15 ракет были выпущены по американской авиабазе в Ираке
#сша
#солдаты
#погибшие
#бпла
#армия
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США
Депутат Журавлёв предложил разместить российское ядерное оружие рядом с США
29 января 2024, 06:47

Фото: Telegram-канал Алексея Журавлёва

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в своём Telegram-канале призвал разместить российское ядерное оружие вблизи США — например, на Кубе или в Никарагуа.
«У Великобритании, которая входит в НАТО, есть и собственный ядерный потенциал, а американские атомные авиабомбы есть на военных базах в семи европейских государствах <...> Что касается наших ракет поближе к Соединённым Штатам, то я, к примеру, давно уже выступаю за то, чтобы пусковыми установками снабдить дружественные нам Кубу, Венесуэлу и Никарагуа», — написал член партии ЛДПР.

По его словам, дополнительное размещение российских ракет все равно никак не изменит сложившегося военно-политического расклада.

Заявление Журавлёва стало ответом на сообщение британского издания The Telegraph о том, что США разместят ядерное оружие в Великобритании, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Боеголовки будут размещены на базе RAF Lakenheath в графстве Суффолк впервые за последние 15 лет, поскольку Москва предупреждает об «эскалации».

Пентагон уже сообщил о подготовке жилых корпусов для американских военных, оборудовании взлётно-посадочных полос для двух эскадрилий F-35, способных нести B61-12, и соответствующей инфраструктуры. Строительство на территории английского военного аэродрома, по данным газеты, начнётся в июне нынешнего года. В американском военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию британского СМИ.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства. По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства

Читайте также:

США намерены спустя 15 лет вернуть в Британию ядерное оружие из-за «российской угрозы»

Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия

WSJ: В Конгрессе США считают, что американское ядерное оружие всерьёз устарело
#россия
#сша
#ядерное оружие
#госдума
#депутаты
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»
29 января 2024, 05:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО собирается уже до июля 2024 года согласовать создание системы «военного Шенгена», которая позволит военным подразделениям свободно перемещаться в пределах границ стран-участников альянса. Об этом сообщает британская газета Times.
«Лидеры альянса сейчас ведут переговоры по созданию серии "военных коридоров" в Европе, и результаты могут объявлены до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле», — сообщило издание.

Сейчас силы НАТО сталкиваются с множеством внутренних правил участников альянса, включая уведомления и ограничения военных конвоев. Чрезмерная бюрократизация процесса препятствует передвижению войск НАТО по Европе и может привести к промедлениям в случае военного конфликта с Россией.

Как подчеркнул глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк, для нейтрализации этих угроз Североатлантический альянс как раз и должен создать «военный Шенген», который позволит войскам НАТО свободно перемещаться внутри территории блока. Зольфранк призвал страны НАТО «быть на шаг впереди и подготовить театр боевых действий заранее».

Ранее НАТО утвердило новую стратегическую концепцию до 2030 года, в которой Россия названа самой "значительной и непосредственной угрозой". В документе альянс пересмотрел собственную стратегию обороны — теперь он намерен защищать свои территории с самого начала конфликта.

Читайте также:

Во Франции исключили нападение России на НАТО

Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине

Cтартовали крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО
#нато
#военные
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Япония заявляет, что приостанавливает финансирование БАПОР
29 января 2024, 04:51

Фото: iStock/Maksym_Kapliuk

Правительство Японии сообщило о решении страны приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает агентство Reuters. Причиной, как и в случае с другими странами Запада, стали сообщения о причастности сотрудников агентства к нападению радикалов палестинского движения ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года.
Япония, которая, согласно данным БАПОР за 2022 год, является шестым по величине донором Агентства, «крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористическому нападению на Израиль», и «настоятельно призывает БАПОР провести расследование быстрым и полным образом», говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению ХАМАС, уже уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили в том числе Финляндия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия, Канада, Германия.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал страны не допустить прерывания работы агентства. Он указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР.

Ранее появилась информация, что 12 сотрудников БАПОР могут быть косвенно причастны к нападению боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. На период рассмотрения этих предположений и выработки ООН мер реагирования финансирование БАПОР со стороны нескольких стран будет приостановлено.

Читайте также:

Пять стран приостановили финансирование БАПОР из-за возможных связей с ХАМАС

Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН

Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС
#оон
#финансирование
#хамас
#израиль
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя
В Минобороны Словакии считают, что конфликт на Украине не имеет военного решения
29 января 2024, 04:10

Фото: iStock/Дмитрий_Ларичев

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения. В интервью каналу RTVS он заявил, что уже настало время для мирных переговоров.
«Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Они никуда не денутся. Мирные усилия – это то, в чем Украина нуждается больше всего», — заявил глава словацкого военного ведомства.

По словам Калиняка, ситуация на линии боевого соприкосновения России и Украины сейчас заморожена, и необходимо начать обсуждение мирных переговоров, в которых обязательно должны будут участвовать лидеры США и Евросоюза.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что окно возможностей для переговоров по Украине откроется после президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Россия была, есть и будет открыта для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщения агентства Блумберг о сигналах Москвы об открытости для дипломатического решения, которые она посылает Вашингтону. Однако он отметил, что в противном случае Россия продолжит спецоперацию до полного достижения поставленных целей.

В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что в случае, если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.


Читайте также:

Песков: Россия была, есть и будет открыта для мирных переговоров

Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине

«Бред сумасшедшего»: В Польше пришли в шок от слов Подоляка о переговорах с Россией
#словакия
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украинская правда»: Зеленский подал декларации о доходах за 2021 — 2022 годы
29 января 2024, 03:42

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свои декларации об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах за 2021 и 2022 годы. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
В 2022 году украинский лидер и его семья заработали 3,7 млн гривен ($98 тыс.). Это в три раза меньше, чем в 2021-м. В 2021 году Зеленский получил 10,8 млн гривен (более $290 тыс. по текущему курсу). — это на 11,9 млн меньше, чем в 2020-м. При этом 5,4 млн гривен дохода пришлось на продажу облигаций внутреннего госзайма. В основном доход Зеленского состоял из зарплаты, банковских процентов, а также доходов от предоставления недвижимости в аренду.

В 2022 году доходы семьи украинского президента снизились из-за «временного прекращения договоров аренды на территории Украины», что объясняется началом спецоперации РФ. Остаток денежных средств на конец года в итоге сократился почти на 1,8 млн.

Верховная рада в сентябре 2023 года утвердила законопроект, согласно которому все чиновники и парламентарии обязаны публиковать свои доходы в формате электронного декларирования. Документ был подписан самим Зеленским.

Читайте также:

Кличко задекларировал особняк в Гамбурге за четверть миллиарда гривен

У замглавы офиса Зеленского обнаружили квартиру размером с торговый центр

На Украине считают, что Зеленский утратил контроль над собой
#декларация
#доходы
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении
ТАСС: Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану пакт о ненападении
29 января 2024, 02:52

Фото: iStock/Alexandra_Bykova

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в выступлении, посвященном национальному празднику — Дню армии.
«Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», — отметил армянский премьер.

По его словам, Ереван также предложил Баку наладить механизм взаимного контроля над вооружениями. Пашинян подчеркнул, что Армения не отступит от мирной повестки.

Согласно предложению Пашиняна, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира. Он также отметил, что Ереван предлагал взаимное отведение войск от границы и демилитаризацию приграничной зоны, но эти инициативы были отклонены.

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен при при однозначном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана, делимитации границ, согласно Алма-Атинской декларации 1991 года и последних карт Советского Союза, заявил ранее армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Ранее власти Армении заявляли, что возможен учёт армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов Азербайджана на территории бывшей Советской Армении. Отмечается, что в настоящее время эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта.

При этом оппозиция Армении не готова признавать передачу анклавов Азербайджану, поскольку через один из них проходит дорога, ведущая к Ирану, а через второй – к Грузии. Отмечается, что армянские власти намерены сохранить эти границе в составе своего государства.


Читайте также:

Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями

Алиев и Пашинян впервые встретились после операции в Карабахе и пожали друг другу руки

Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор
#мир
#договор
#армения
#азербайджан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ситуация развивается энергично»: Путин рассказал об отношениях РФ и Белоруссии
29 января 2024, 02:30

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил об энергичном развитии отношений между Россией и Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.
«В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Он растет постоянно», — рассказал Путин в воскресенье на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Россия, по словам Путина, является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси, вложив в последнюю уже 4 миллиарда долларов. Взаимодействие между странами при этом развивается во всех сферах, включая промышленную кооперацию, сельское хозяйство, науку, образование и культуру.

Напомним, президенты России и Белоруссии провели в эти выходные масштабную встречу, выступив на открытии нового мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в Ленинградской области, поучаствовав в запуске в эксплуатацию нового зимовочного комплекса в Антарктиде и обсудив последние события. По меткому выражению Александра Лукашенко, главы государств «шлифанули повестку» — собственно, как всегда они и делают, когда встречаются.

В ходе беседы Путина и Лукашенко было отмечено, что между Москвой и Минском постоянно растет товарооборот, составляются программы сотрудничества в рамках Союзного государства. Поделились лидеры и ближайшими планами, в частности продолжать строить политику, руководствуясь в том числе опытом специальной военной операции.

Читайте также:

Лукашенко перечислил темы, которые обсудил с Путиным

Путин и Лукашенко участвуют в открытии станции «Восток» в Антарктиде

Путин и Лукашенко приняли участие в открытии масштабного мемориала в Ленобласти
#отношения
#россия
#белоруссия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из-за отказа Венгрии помогать Киеву ЕС может подорвать её экономику
FT: Евросоюз может подорвать экономику Венгрии, если та не поможет Украине
29 января 2024, 02:13

Фото: iStock/xbrchx

Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщила британская газета FT со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.
По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерской валюты — форинта — и снизить инвестиционную привлекательность страны, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики Венгрии.

FT отмечает: если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением «напугать рынки».

Напомним, что на данный момент все страны ЕС выразили готовность принять новый пакет военной помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Одна Венгрия выступила против него. Если премьер-министр страны Виктор Орбан не изменит свою позицию, окончательное решение будет принято без учёта мнения Будапешта.

Читайте также:

ЕС намерен лишить Венгрию права голоса из-за блокирования помощи Киеву

Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»

Орбан предложил новый способ финансирования Украины
#евросоюз
#украина
#венгрия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-премьер Финляндии Стубб лидирует на президентских выборах
Минюст Финляндии: Бывший премьер Александр Стубб лидирует на выборах президента
28 января 2024, 23:44

Фото: iStock/Rawf8

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб лидирует на президентских выборах, однако почти стопроцентно состоится второй тур. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные финским Минюстом.
Согласно данным ведомства, сейчас обработано уже 87% бюллетеней. Александр Стубб набирает 27,1% голосов, а его главный соперник, бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто — 25,1%.

Стубб — один из ключевых членов правоцентристской партии «Национальная коалиция», он возглавлял МИД страны, был премьер-министром, министром финансов и министром по делам Европейского Союза. Пекка Хаависто — бывший председатель партии «Зелёный союз», и бывший член кабинета министров Стубба в статусе главы МИД. Именно он в 2022 году подписал протокол о вступлении Финляндии в НАТО.

Агентство Reuters ранее отмечало, что кандидаты в президенты Финляндии впервые со Второй мировой войны соревнуются в том, чтобы занять наиболее жёсткую позицию в отношении России.Так, Александр Стубб обещает не вести с российским руководством никаких дел, а Хаависто — запретить двойное российское и финское гражданство.

Третье место с результатом 19,1% голосов набирает спикер парламента Юсси Халла-ахо, член правой партии «Истинные финны», выступающий за ужесточение миграционной политики.

Голосование на президентских выборах прошло 28 января, досрочное голосование проходило с 17 по 23 января. Второй тур выборов состоится 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Минюст огласит официальные результаты первого тура не позднее 30 января, итоги второго тура должны представить не позднее 14 февраля.

Президент в Финляндии избирается на шесть лет. Действующий лидер Саули Ниинистё баллотироваться не может, поскольку уже был президентом два срока подряд.

Читайте также:

В Финляндии впервые после вступления в НАТО состоялись выборы президента

Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией

Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с Россией
#выборы
#президент
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф