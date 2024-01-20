Порядка 15 ракет были выпущены по американской авиабазе в Ираке

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Как минимум 15 ракет были выпущены по авиабазе США Айн-аль-Асад при обстреле в Ираке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что американская авиабаза подверглась обстрелу со стороны провинции Анбар. В общей сложности были выпущены по меньшей мере 15 ракет.
Средства ПВО сбили 13 боеприпасов, однако ещё два обрушились на здания авиабазы.
В настоящее время Пентагон проводит проверку понесённого ущерба совместно с коалиционными и иракскими силами.
Также уточняется, что один из иракских военных был серьёзно ракен при обстреле.
Ранее сообщалось, что военная база и консульство США в иракском Эрбиле подверглись массированным ракетным обстрелом.
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Средства ПВО сбили 13 боеприпасов, однако ещё два обрушились на здания авиабазы.
Также уточняется, что один из иракских военных был серьёзно ракен при обстреле.
Ранее сообщалось, что военная база и консульство США в иракском Эрбиле подверглись массированным ракетным обстрелом.
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Анастасия Чинкова