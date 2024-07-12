Президент Владимир Зеленский проводит на Украине фашистскую политику, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство», – отметил Макгрегор.
По словам эксперта, США знают об организованной преступности на Украине. МакГрегор отметил, что речь идет о торговле людьми и исчезновении десятков тысяч детей и женщин.
Ранее бывший советник Пентагона заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами Россия может блокировать Атлантику и тем самым перекрыть путь американским войскам.
Ранее бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что настоящая проблема для Белого дома заключается в том, что Вашингтон не воспринимает Москву всерьез.
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