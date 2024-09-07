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Глава Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльз Браун рассказал о стратегических задачах Украины на заседании контактной группы «Раммштайн» по военной помощи Киеву в Германии, заявив, что речь по-прежнему идет о возвращении всей территории республики. Его слова цитирует «РБК Украина».
«О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за [президента Украины Владимира] Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель», – отметил генерал.
Ранее на встрече «Раммштайн» украинский лидер призвал завершить конфликт с Россией к осени. Он считает, что прекращение боевых действий обеспечит восстановление надежного международного порядка безопасности.
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Александр Климов