Фото: сайт Кремля
Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта конфликт этой осенью. Он призвал политика подтвердить свои намерения иным и способом и последовать мирному плану российского лидера Владимира Путина.
На заседании контактной группы «Рамштайн» по военной помощи Киеву в Германии Зеленский призвал завершить конфликт с Россией к осени. Президент Украины считает, что прекращение военных действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.
Слуцкий подчеркнул, что президент Украины напрасно обращается к западным политикам, которые хотят продолжать прокси-войну с Россией «до последнего украинца».
Выступая 14 июня в Министерстве иностранных дел, президент России высказал собственное видение мирного завершения конфликта в Украине. Согласно ей, соседнее государство должно стать внеблоковым, нейтральным и свободным от ядерного оружия. Западные страны должны отменить санкции против России, это должно быть закреплено в международных документах.
Путин также заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов с последующим немедленным прекращением боевых действий. По словам российского лидера, это означает не временное замораживание конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.
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Слуцкий подчеркнул, что президент Украины напрасно обращается к западным политикам, которые хотят продолжать прокси-войну с Россией «до последнего украинца».
«Очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО», – отметил парламентарий.
Выступая 14 июня в Министерстве иностранных дел, президент России высказал собственное видение мирного завершения конфликта в Украине. Согласно ей, соседнее государство должно стать внеблоковым, нейтральным и свободным от ядерного оружия. Западные страны должны отменить санкции против России, это должно быть закреплено в международных документах.
Путин также заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов с последующим немедленным прекращением боевых действий. По словам российского лидера, это означает не временное замораживание конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.
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Александр Климов