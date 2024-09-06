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В Госдуме призвали Зеленского последовать плану Путина в целях завершения конфликта на Украине

Слуцкий призвал Зеленского последовать мирным предложениям Путина
06 сентября 2024, 23:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта конфликт этой осенью. Он призвал политика подтвердить свои намерения иным и способом и последовать мирному плану российского лидера Владимира Путина.
На заседании контактной группы «Рамштайн» по военной помощи Киеву в Германии Зеленский призвал завершить конфликт с Россией к осени. Президент Украины считает, что прекращение военных действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

Слуцкий подчеркнул, что президент Украины напрасно обращается к западным политикам, которые хотят продолжать прокси-войну с Россией «до последнего украинца».



«Очередные западные поставки вооружений киевскому режиму только затянут, но не изменят ход СВО», – отметил парламентарий.

Выступая 14 июня в Министерстве иностранных дел, президент России высказал собственное видение мирного завершения конфликта в Украине. Согласно ей, соседнее государство должно стать внеблоковым, нейтральным и свободным от ядерного оружия. Западные страны должны отменить санкции против России, это должно быть закреплено в международных документах.

Путин также заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов с последующим немедленным прекращением боевых действий. По словам российского лидера, это означает не временное замораживание конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.

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Экс-кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ
06 сентября 2024, 23:27

Фото: iStock/dusanpetkovic

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не верит обвинениям американских властей в адрес российских СМИ. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети X.
«На самом деле я не покупаю то, что они пытаются продать», – заявил политик.

Он добавил, что подобные заявления звучали и во время предыдущих избирательных кампаний в США, но не были подтверждены.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Под санкции также попали несколько человек, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов США за любую информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы.

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#выборы
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В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций
CNN: США опасаются диверсии России и повреждения ею подводных коммуникаций
06 сентября 2024, 23:21

Фото: iStock/rarrarorro

Американские чиновники якобы фиксируют возросшую активность России вблизи международных подводных коммуникаций и обеспокоены намеренным Москвы нанести повреждения, сообщили телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.
Автор публикации не приводит никаких доказательств того, что Россия предпринимает подобные действия.

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», – сообщается в статье.

Источник указывает на данные о российских судах, патрулирующих вблизи «критически важной морской инфраструктуры».

Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия предпринимает попытки саботажа в ряде стран НАТО и что частота таких попыток в последнее время возросла.

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#россия
#сша
#нато
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«300 млн евро российских активов»: Франция отчиталась о военной помощи Украине
300 млн евро из активов России выделит ЕС Парижу для помощи Украине
06 сентября 2024, 23:02

Фото: istock/SimonLukas

Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро с доходов от замороженных активов России. Деньги пойдут на вооружение для Украины. Об этом 6 сентября сообщило Министерство вооруженных сил Франции.
Дополнительно в 2024 году Париж выделил на военную поддержку Киева более одного миллиарда евро, сообщается на сайте французского министерства.
«Помимо поставок вооружения и военной техники, Франция поддерживает Киев посредством обучения украинских солдат, повышая их навыки в соответствии с потребностями», – пишет министерство.
Всего военное ведомство Франции научило воевать более 10 000 украинских солдат, говорится в отчете о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет Запада для ударов по России. Генсек альянса Йенс Столтенберг упоминал, что Франция и Великобритания, передали Украине оружие без ограничений на использование. При этом ряд официальных лиц ЕС и США все же накладывают вето, опасаясь ответных действий России.

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#сша
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#великобритания
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#нато
#вооружения
#киев
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Олимпийский чемпион Борзаковский воспользовался ДЭГ на выборах в Жуковском
06 сентября 2024, 22:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике, член совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Юрий Борзаковский проголосовал на выборах в Совет депутатах Жуковского. Свой выбор он сделал с помощью дистанционного голосования, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Голосовать онлайн очень удобно для тех, кому трудно найти время прийти на участок. Радует, что в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый смог принять участие в выборах любого уровня – от местных до президентских. Эти механизмы отлично реализованы и сумели себя хорошо зарекомендовать. Хочу призвать всех жуковчан принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию. В эти дни мы выбираем тех, кто ближайшие пять лет будет отстаивать интересы жителей и реализовывать наши наказы», – сказал Борзаковский.
Выборы в Совет депутатов Жуковского проходят 6, 7 и 8 сентября. Проголосовать можно как очно, так и дистанционно.

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Захарова заявила о массивном преследовании инакомыслящих в США
06 сентября 2024, 21:39

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в массовом преследовании за инакомыслие россиян и даже собственных граждан.
«Те самые правочеловеческие нормы, которые Запад навязывал всему миру, у них внутри не только не соблюдались, а были попраны и забыты. Но в последние годы ситуация усугубилась, речь идёт о массивном преследовании людей», — приводит NEWS.ru комментарий Захаровой.

Так, по её словам, против людей, думающих иначе, в Штатах разворачивают информационную травлю, объявляют внутренними террористами, применяют к ним давление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.

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Азербайджан готов участвовать в разрешении конфликта на Украине, заявил Алиев
Алиев: Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Москвой и Киевом
06 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан, в случае необходимости, будет готов принять участие в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом в рамках Международного форума Черноббио заявил глава государства Ильхам Алиев.
Он напомним, что Азербайджан в течение 70 лет был частью Советского Союза вместе с Россией и Украиной, поэтому разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне продолжают осуществляться.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан может сыграть определённую роль в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, поэтому, если помощь Баку понадобится, она будет оказана.

В настоящее время Алиев по приглашению итальянского президента Серджо Матареллы находится с рабочим визитом в Италии.

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#конфликт
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102-летняя ветеран из Бронниц Копосова проголосовала на дому
06 сентября 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жительница Бронниц Валентина Васильевна Копосова на выборах в Подмосковье воспользовалась правом отдать голос вне помещения для голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
В этом году женщина отметила 102-й день рождения. Избиратели региона, которые по состоянию здоровья не могут лично прийти на участок, могут проголосовать дома.
Валентина Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 года служила радисткой. Победу встретила в Германии.
«Я прошла всю войну и закончила её в 1945 году в Берлине. Через год после нашей Победы, помогала проводить выборы в Верховный Совет СССР. С тех пор ни одних выборов ни разу не пропустила», – рассказала ветеран.
В пресс-службе напомнили: чтобы проголосовать вне участка, нужно подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту жительства до 14 часов 8 сентября.

В Подмосковье завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.

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В Московской области завершился первый день выборов
06 сентября 2024, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Подмосковье закрылись избирательные участки. Завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.
Все избирательные пункты будут открыты с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В 20:00 закрылись все избирательные участки в Московской области. Для обеспечения сохранности избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф», – говорится в сообщении.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#едг
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На Украине за сотрудничество с Россией отправили в тюрьму 1 500 человек
Times: Около 1,5 тысячи граждан Украины посадили за сотрудничество с Россией
06 сентября 2024, 20:02

Автор фото: istockphoto/ Motortion

С начала спецоперации Украина посадила за сотрудничество с Россией порядка 1,5 тысяч своих граждан. Об этом сообщает ежедневная британская газета Times.
«Прокуратура Украины возбудила более 8 тысяч уголовных дел, примерно 1,5 тысячи человек находятся в тюрьме за сотрудничество с Россией», – пишут СМИ Великобритании со ссылкой на украинских политзаключенных.

По данным издания, 98% осужденных подали прошение, чтобы попасть в список по обмену пленными между Россией и Украиной. Сообщается, что власти Украины держат политических заключенных в отдельных тюрьмах, чтобы те не пересекались с другими осужденными.

За связи с Россией по украинским законам граждан приговаривают к сроку от трех до пяти лет либо штрафу до 170 000 гривен – это более 4 500 долларов.

Ранее по подозрению в связях с РФ временно отстранили от должности начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. По данным СБУ, у жены военачальника нашли российский паспорт, а его дочь участвовала в спортивных соревнованиях под флагом России.

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