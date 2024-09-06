«300 млн евро российских активов»: Франция отчиталась о военной помощи Украине

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Евросоюз выделит Франции 300 миллионов евро с доходов от замороженных активов России. Деньги пойдут на вооружение для Украины. Об этом 6 сентября сообщило Министерство вооруженных сил Франции.
Дополнительно в 2024 году Париж выделил на военную поддержку Киева более одного миллиарда евро, сообщается на сайте французского министерства.
Всего военное ведомство Франции научило воевать более 10 000 украинских солдат, говорится в отчете о помощи Украине.
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет Запада для ударов по России. Генсек альянса Йенс Столтенберг упоминал, что Франция и Великобритания, передали Украине оружие без ограничений на использование. При этом ряд официальных лиц ЕС и США все же накладывают вето, опасаясь ответных действий России.
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«Помимо поставок вооружения и военной техники, Франция поддерживает Киев посредством обучения украинских солдат, повышая их навыки в соответствии с потребностями», – пишет министерство.
Всего военное ведомство Франции научило воевать более 10 000 украинских солдат, говорится в отчете о помощи Украине.
Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет Запада для ударов по России. Генсек альянса Йенс Столтенберг упоминал, что Франция и Великобритания, передали Украине оружие без ограничений на использование. При этом ряд официальных лиц ЕС и США все же накладывают вето, опасаясь ответных действий России.
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Лия Мурадьян