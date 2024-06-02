В США рассказали о вторжении «суперсвиней»

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Канадские «суперсвиньи» могут в скором времени вторгнуться в США и нанести ущерб на миллионы долларов, передает Business Insider.
В статье сообщается, что северо-восток штатаМонтаны, Северная Дакота, Южная Дакота и западная часть Миннесоты являются наиболее уязвимыми для этого районами США.
На данный момент они нанесли сельскому хозяйству США ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов. По данным исследователей, животные пожирают или уничтожают посевы, особенно кукурузу, чтобы получить доступ к корням растений и личинкам насекомых. В то же время «суперсвиньи» являются переносчиками болезни.
Ранее руководитель исследовательского проекта в Университете Саскачевана Райан Брук назвал «суперсвинью» самым грозным млекопитающим в мире с точки зрения заселения новых земель. Они могут изменить привычки и адаптироваться к новым условиям.
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На данный момент они нанесли сельскому хозяйству США ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов. По данным исследователей, животные пожирают или уничтожают посевы, особенно кукурузу, чтобы получить доступ к корням растений и личинкам насекомых. В то же время «суперсвиньи» являются переносчиками болезни.
Ранее руководитель исследовательского проекта в Университете Саскачевана Райан Брук назвал «суперсвинью» самым грозным млекопитающим в мире с точки зрения заселения новых земель. Они могут изменить привычки и адаптироваться к новым условиям.
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Александр Климов