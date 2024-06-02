В Москве возле предприятия обнаружили похожий на воздушный шар подозрительный предмет

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Москве подозрительный предмет, похожий на воздушный шар, приземлился на территории предприятия, передает «МК».
Отмечается, что находка была обнаружена около 20:30 на северо-востоке столицы, недалеко от предприятия на Алтуфьевском шоссе.
В публикации сообщается, что к воздушному шару прикреплена коробка с надписью «радий». Место инцидента оцеплено, там работает полиция. На данный момент официальные комментарии отсутствуют.
Ранее в подмосковной Балашихе в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО), были повреждены три дома.
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В публикации сообщается, что к воздушному шару прикреплена коробка с надписью «радий». Место инцидента оцеплено, там работает полиция. На данный момент официальные комментарии отсутствуют.
Ранее в подмосковной Балашихе в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО), были повреждены три дома.
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Александр Климов