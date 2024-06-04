В США сообщили о расхождении приоритетов Вашингтона и Киева

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Приоритеты Киева и Вашингтона расходятся, поскольку Украине «больше нечего терять» от обострения отношений с РФ, а власти США опасаются ядерной эскалации конфликта. Об этом пишет издание The New York Times.
Сообщается, что собеседники газеты решили остаться анонимными. Один из них, комментируя решение США позволить ВСУ атаки возле границ Харьковской области, отметил, что ограничение больше не имеет смысла, потому что ситуация изменилась.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в рамках брифинга заявил, что США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Он уточнил, что США разрешили использовать своё оружие точечно с ограничением в масштабах. При этом Кирби добавил, что речь идёт о Харьковской области. Однако, по его словам, запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России по-прежнему действует.
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Дарья Осипова