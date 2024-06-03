Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ американским оружием

Фото: iStock/lucky-photographer
США планируют обсудить с Украиной расширение географии ударов по территории России. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ.
«Президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — заявил Кирби.
Однако он затруднился уточнить, приведут ли подобные разговоры к дополнительным политическим изменениям.
При этом Кирби подчеркнул, что США продолжат видоизменять поддержку Украины по мере «эволюции» ситуации на поле боя.
При этом постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не разрешает применять ВСУ американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, несмотря на обращение украинской стороны.
Читайте также:
Нидерланды разрешат использовать свои F-16 для ударов по территории России
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов
Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС
Элина Позднякова