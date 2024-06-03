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Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ американским оружием

Кирби: США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ
03 июня 2024, 20:41
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

США планируют обсудить с Украиной расширение географии ударов по территории России. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ.
«Президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — заявил Кирби.

Однако он затруднился уточнить, приведут ли подобные разговоры к дополнительным политическим изменениям.



При этом Кирби подчеркнул, что США продолжат видоизменять поддержку Украины по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

При этом постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не разрешает применять ВСУ американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, несмотря на обращение украинской стороны.

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ВС РФ окружили ВСУ в Волчанске
Меркурис: российские бойцы взяли ВСУ в окружение в Волчанске
03 июня 2024, 20:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России окружила ВСУ в Волчанске, теперь украинским подразделениям некуда отступать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он считает, что подобное положение может заставить ВСУ усилить сопротивление на короткое время, однако оно будет быстро подавлено российской стороной из-за невозможности снабжения украинских подразделений.

По словам аналитика, армия России контролирует небо над Волчанском. Кроме того, под контролем ВСУ РФ находится большинство дорог, ведущих в город.

Таким образом, Меркурис уверен, что ВСУ оказались в ловушке, а российские военные полностью контролируют ситуацию в городе.

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Водитель автомобиля погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
03 июня 2024, 19:55

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. В результате удара дрона погиб мужчина, находившийся за рулём своего автомобиля.
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Машина, в которую ударил дрон, выгорела полностью. В своём телеграм-канале губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Белгород и Белгородская область уже несколько месяцев живёт в настоящем прифронтовом режиме. Регион постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, иногда по нескольку раз за день. На прошлой неделе в Борисовском районе дрон угодил в транспорт, который перевозил рабочих местного сельскохозяйственного предприятия. В результате один человек погиб, девять получили ранения.

После этого случая власти приняли решение усилить контроль за безопасностью сотрудников предприятий, расположенных вблизи границы. Также теперь транспортные средства компаний не выезжают без специальных защитных устройств.

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#белгородская область
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Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области
03 июня 2024, 19:03

Фото: istockphoto/aapsky

Приграничное село Грузское в Борисовском районе Белгородской области подверглось атаке трёх украинских беспилотников. Под удар попало местное сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получил газопровод и грузовой транспорт.

Грузовик, в который ударили два дрона, сгорел полностью. Третий БПЛА атаковал котельную предприятия, где и повредил газопровод. Аварийно-ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий атаки сразу после согласования с министерством обороны РФ.

Гладков не уточнил, о каком именно сельскохозяйственном предприятии идёт речь. На окраине села Грузское расположена биогазовая станция «Байцуры», на которой производят биогаз на основе кукурузного силоса и жома сахарной свёклы.

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Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине
Белый дом: США на конференции по Украине будут представлять Харрис и Салливан
03 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять США на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Люцерне, Швейцария. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Вице-президент Харрис отправится в Люцерн 15 июня для участия в мирной конференции по Украине. К ней присоединится советник по национальной безопасности Салливан, и оба будут представлять Соединенные Штаты на саммите», — говорится в заявлении.
В заявлении также указывается, что Харрис «подчеркнет приверженность США поддержке плана Зеленского» для урегулирования конфликта. Кроме того, вице-президент намерена «подтвердить решимость Вашингтона поддерживать украинский народ».

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В Киеве боятся новой фазы украинского конфликта
Стариков: в новой фазе украинского конфликта будет применено ядерное оружие
03 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

Удары украинских боевиков по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие.
Такое предположение сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

По его словам, ситуация может измениться так, что все перенесется на европейский театр военных действий с применением нестратегического ядерного оружия.

Как заявил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существования страны.

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#спецоперация
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Сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу
03 июня 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Черниговской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) предлагал призывнику освободить его от воинской повинности в обмен на интимные услуги. В частности, требовал от юноши орального секса.
Парень написал заявление в прокуратуру. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фотографию документа, в котором описано, как украинский военком требовал от молодого человека взятку натурой, экс-депутат опубликовав в своём телеграм-канале.

Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в украинском обществе не только страх, но и неприязнь к военным. Уровень подготовки в ВСУ значительно снизился, в штурмовики теперь набирают заключённых. Новобранцы, которых буквально схватили на улице и против их воли, без должной подготовки отправили на передовую, массово сдаются в плен и переходят на сторону России.

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#всу
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На Украине рассказали о подготовке обороны Киева по «чеченскому сценарию»
Командир ВСУ Федоренко: в Киеве готовились к боям по «чеченскому сценарию»
03 июня 2024, 18:16

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В начале российской специальной военной операции в Киеве готовились к уличным боям, используя опыт чеченских конфликтов.
Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в интервью «Армия TV».

Он сообщил, что его подразделение было направлено в район киевского массива ДВРЗ для обороны на улице Алматинской.

«Мы подготовились по "чеченскому сценарию": подкопали дома, создали проходы в промышленной зоне», — отметил Федоренко, подчеркнув, что помог боевой опыт 2014 года и информация из интернета.
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#киев
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Экс-замминистра здравоохранения Украины организовал канал вывоза человеческих органов
«Страна»: на Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу
03 июня 2024, 18:08

Фото: iStock/peakSTOCK

На Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу, в преступную группу входил бывший заместитель министра здравоохранения страны и врачи Центральной киевской больницы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник», — говорится в сообщении издания.

При этом уточняется, что в состав преступной группы всего входило 11 человек. По предварительным данным, они незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Далее их отправляли на продажу.

Всем участникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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«Самозванец»: Военэксперт раскрыл, кто и когда свергнет Зеленского
Живов: Нелегитимность Зеленского выгодна Западу для преступлений в отношении РФ
03 июня 2024, 17:24

Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» ​отметил, что ​народ Украины не сможет восстать против Зеленского и свергнуть его.

«По поводу Зеленского всё сказано нашим президентом. Он не может считаться легитимным. Он самозванец, который захватил власть. Уберут Зеленского военные и только с разрешения западных спецслужб. Не надо строить никаких иллюзий, что народ сможет свергнуть диктатора, не существует такого народа Украины. Во всех предыдущих ситуациях народ нанимался за деньги и просто использовался как инструмент», — поделился эксперт.

Военный блогер добавил, что уберут Владимира Зеленского не раньше, чем он «примет ряд непопулярных решений», которые выгодны Западу.

«Надо понимать, что его текущий правовой статус нужен для западных стран, чтобы совершать всякие международные наказуемые противоправные действия, например, бить западными ракетами по территории России, проводить незаконную мобилизацию, лишать граждан Украины их базовых гражданских прав. А кто за это будет отвечать? Там самозванец. Они потом скажут, что непонятно, кто главный там был», — сказал собеседник.

Алексей Живов сообщил, что правовой статут Зеленского — это «удобная формула для того, чтобы человек вытворял разное, диктаторское».

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