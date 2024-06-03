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«Логистические базы и расположения военных»: Белы дом раскрыл цели ударов ВСУ по России

В Белом доме раскрыли цели ВСУ американским оружием вглубь России
03 июня 2024, 03:20
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби назвал цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) для удара американским оружием. О том, атаки каких объектов поощряет Вашингтон, в материале «Радио 1».

Байден понимает последствия решения позволить ВСУ наносить удары по российской территории


«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.



30 мая The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден под давлением советников и ключевых союзников разрешил Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.

2 июня газета The Washington Post заявила, что украинские власти убедили Соединенные Штаты разрешить нанесение ударов по территории России в ходе 90-минутных переговоров.

По данным издания, Украина не спешила вести переговоры до тех пор, пока конгресс не одобрит военную помощь. После продвижения России в Харьковской области Киев осознал, что ему нечего терять, после чего последовали переговоры по видеосвязи между секретарем Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Джо Байден согласился удовлетворить запросы Киева, но потребовал, чтобы его подчиненные согласовали все пункты и организовали все надлежащим образом. Таким образом, по словам Джона Кирби, Украина получила разрешение на удары по «расположениям военных, огневым позициям, логистическим базам».

Немецкие генералы допустили использование систем ПВО Patriot для атак российской авиации


Глава специального штаба по вопросам Украины Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование украинскими войсками систем ПВО Patriot американского производства в целях нанесения ударов российской авиации.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права», – подчеркнул военный.

Также он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не уточнил, применялось ли оружие, поставляемое Германией, на территории России.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВСУ начали контрнаступительную операцию. Он отметил, что в настоящее время наблюдается первый этап, а также добавил, что разршенные Западом атаки высокоточного оружия по российской границе начали осуществляться немедленно. Таким образом, украинская армия пытается подавить контроль над группоровкой воск «Союз».

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Украине предрекли трудности после разрешения Запада осуществлять удары по России


Журналисты Business Insider предрекли трудности украинской армии после получения разрешения на удары вглубь территории России. По их мнению, ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных для обнаружения целей за линией фронта.

Так, профессор политики России и Восточной Европы в Свободном университете Берлина Александр Либман обратил на внимание на структурные проблемы.

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается».

Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом Вашингтон за задержку с принятием решения об использовании оружия на территории России.

В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди подчеркнул, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины.

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От Шольца потребовали объяснить смену курса по ударам целей в РФ
Шольца призвали объяснить смену курса по ударам целей в РФ
03 июня 2024, 03:35

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить изменение курса по нанесению ударов вглубь территории РФ и разрешение на использование немецкого оружия против целей в Российской Федерации. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke, сообщает ТАСС.
«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», – сказала она.

Парламентарий добавила, что боится дальнейшей эскалации, которая может закончиться третьей мировой войной. Также она охарактеризовала Шольца как угрозу безопасности для ФРГ.

31 мая Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое оружие, переданное Киеву, для ударов по российской территории.

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В Румынии планируют обсудить возможность поставки Украине ЗРК Patriot

В МИД объяснили отказ воспринимать Швейцарию как нейтральную страну
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В Румынии планируют обсудить возможность поставки Украине ЗРК Patriot
Премьер-министр Чолаку: в Румынии обсудят возможность отправки Украине ЗРК Patriot
03 июня 2024, 02:36

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр Марсель Чолаку в интервью телеканалу Euronews.
По мнению мнению политика, если система защищает территорию Украины, это не значит, что она не будет охватывать Румынию. Отмечается, что решение о передаче систем ПВО будет принимать Верховный совет обороны. Премьер-министр подчеркнул, что после консультаций с экспертами члены Совета директоров примут наилучшее решение.

Ранее Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

Также стало известно, что Бельгия планирует передать Украине 30 истребителей F-16 в соответствии с соглашением.

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#румыния
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#помощь
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В МИД объяснили отказ воспринимать Швейцарию как нейтральную страну
03 июня 2024, 02:17

Фото: iStock/william87

Власти Швейцарии присоединились к антироссийским санкциям и согласились провести на своей территории саммит по миротворчеству по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского, тем самым отказавшись от принципа нейтралитета, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Милошник в комментарии «Известиям».
«Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится», – сказал он.

Мирошник назвал швейцарские власти предвзятыми из-за организации саммита. По его мнению, мероприятие не приведет к урегулированию конфликта.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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#владимир зеленский
#санкции
#россия
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Аналитик заявил о панике Зеленского и Запада после падения Авдеевки
Меркурис: у Зеленского и Запада наблюдается паника после падения Авдеевки
03 июня 2024, 01:44

Фото: сайт НАТО

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала объяснил, что у президента Украины Владимира Зеленского и Запада возникла паника после падения Авдеевки.
«С момента падения Авдеевки в Киеве и западных столицах наблюдается нарастающая паника. В частности, у Зеленского и его окружения эта паника сейчас достигла уровня откровенной истерии», – сказал эксперт.

Меркурис добавил, что на Западе все государства более или менее напуганы растущими возможностями России.

По его словам, они верили, что Россия ослабнет, возможно, рухнет или произойдет смена власти. Таким образом, иностранные правительства надеялись, что «российская проблема, которую они пытались решить в течение 300 или 400 лет, наконец-то исчезнет».

Однако теперь Запад опасается, что конфликт на Украине закончится победой России и ее возвращением к европейским границам в качестве сверхдержавы, резюмировал аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, помощники украинского лидера заметили у него признаки безумия.

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#владимир зеленский
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#авдеевка
#россия
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В Германии рассказали о лжи НАТО в отношении Украины
03 июня 2024, 01:08

Фото: iStock/sinonimas

Западные официальные лица лгут, говоря, что увеличат поставки оружия на Украину, не участвуя в боевых действиях, пишет Junge Welt.
«Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови – это была большая ложь», – отмечает издание.

В статье сообщается, что такая ложь имеет смысл только в долгосрочной перспективе и только в том случае, если Украина победит в конфликте.

В конце месяца государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета помощи.

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#нато
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Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине
Экс-президент США Трамп пообещал Хабибу приостановку войны в Палестине
03 июня 2024, 00:34

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прекратить боевые действия в Палестине. Запись их разговора была опубликована в социальной сети X бывшим бойцом ММА Тамом Ханом.
На видео они пожимают друг другу руки. Нурмагомедов выразил надежду, что Трамп остановит войну в Палестине. В ответ бывший президент отвечает: «Мы прекратим это. Я прекращу это».

Они встретились на турнире UFC 302. Менеджер Нурмагомедова сказал, что Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом.

Ранее бывший президент США заявил, что Израиль должен срочно прекратить войну в секторе Газа, если Тель-Авив захочет продолжить получать свою поддержку на международном уровне.

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#сектор газа
#израиль
#война
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Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия
03 июня 2024, 00:16

Фото: iStock/vblinov

Белорусские военные прошли подготовку по применению тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил заместитель командующего Военно-Воздушных сил и войсками противовоздушной обороны (ПВО) – начальник авиации Леонид Давидович, передает телеканал СТВ.
«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», – уточнил офицер.

Он отметил, что все контрольные тренинги и проверки являются рутинными, но становятся плановыми. Военнослужащие отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку, например, на аэродром.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с тактическим ядерным оружием с Россией является его инициативой.

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#россия
#ядерное оружие
#тренировки
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Сийярто заявил о провале политики ЕС в отношении Украины
Сийярто: в ЕС не признают провала по Украине во избежание ответственности
02 июня 2024, 23:52

Фото: iStock/ValtimorN

Европейские политики не признают провала украинской стратегии в целях уклонения от ответственности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По его словам, ЕС хочет избежать ответственности.

«Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине – это не философское утверждение. Это факт», – уточнил глава МИД.

По его словам, это влияет на жизнь обычных людей.

«Европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу», – подчеркнул он.

Ранее Сийярто также дал понять, что лидеры ЕС не допускают независимой политики в поддержку мира.

До этого он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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В США рассказали о вторжении «суперсвиней»
Business Insider: в США ожидают вторжения суперсвиней из Канады
02 июня 2024, 23:50

Фото: iStock/deyanarobova

Канадские «суперсвиньи» могут в скором времени вторгнуться в США и нанести ущерб на миллионы долларов, передает Business Insider.
В статье сообщается, что северо-восток штатаМонтаны, Северная Дакота, Южная Дакота и западная часть Миннесоты являются наиболее уязвимыми для этого районами США.

На данный момент они нанесли сельскому хозяйству США ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов. По данным исследователей, животные пожирают или уничтожают посевы, особенно кукурузу, чтобы получить доступ к корням растений и личинкам насекомых. В то же время «суперсвиньи» являются переносчиками болезни.

Ранее руководитель исследовательского проекта в Университете Саскачевана Райан Брук назвал «суперсвинью» самым грозным млекопитающим в мире с точки зрения заселения новых земель. Они могут изменить привычки и адаптироваться к новым условиям.

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